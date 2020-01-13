تسريحات وأكسسوارات تناسب الشعر الأسود

لطالما كان الشعر الأسود الليلي، هو سمة خاصة تتميز بها المرأة العربية، تعكس هويتها الثقافية، ويناسب أيضًا بشرتها الخمرية وعيونها السوداء أو البنية الواسعة، ولكي تكوني بأجمل

اطلالة بشعركِ الأسود الجميل، جمعنا لكِ أحدث الصيحات للشعر الأسود، ل اطلالة جاذبة وعلى الموضة.

من أبرز التسريحات التي ظهرت في الفترة الأخيرة، واتّبعتها كذلك الكثير من النجمات هي قصة البوي فريند boy friend، والتي تعتمد على الشعر القصير جدًّا، وتناسب هذه القصة، الصبيّة صاحبة الشعر الناعم.

الشعر القصير جدا

يمكنكِ بهذه القصة عمل الكثير من التسريحات العصرية، مثل حلق جزء كبير من أحد جانبي الرأس بشكل كامل، أو إدخال بعض الألوان مع لون شعركِ الأسود.

الشعر القصير أو الكاريه ويناسب أكثر الفتيات صاحبات الوجه البيضوي، كما يمنح المرأة مظهرًا أصغر سنًّا، اعتمدي صيحة الفرق من المنتصف، أو الفرق

على أحد الجانبين لاطلالة أكثر جاذبية.

صيحة الكاريه

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الشعر القصير مع تلامس الأكتاف، يمكنكِ اعتمادها بقص شعركِ كاريه، ولكن ترك الجزء الأمامي فقط يلامس أكتافك، وهي تناسب الفتيات صاحبات الوجه الممتلىء قليلًا، وأناقة وجاذبية أيضًا.

الشعر القصير مع تلامس الأكتاف

في حال كان شعركِ من النوع الخفيف، إليكِ قصة حرف شكل v

للشعر الأسود الطويل، التي تُبرز طوله، وتعتمد على التدرجات الموجودة بالشعر لتمنحه مظهرًا أكثر كثافة.



قصة حرف شكل v

إذا كان شعركِ طويلًا ومجعّدًا، اتركيه كما هو، فالشعر الطبيعي الكيرلي من أبرز الصيحات البارزة هذا العام، كما أنه لا يحتاج مجهودًا لتصفيفه.

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