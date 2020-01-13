"فلتر الكاميرا ولا تنت".. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور جديدة، بدت خلالهم بإطلالة طبيعية.

وتألقت الفنانة بشعر بُني أشقر، كما اعتمدت على أحد تقتيات التصوير التي جعلتها تبدو ببشرة فاتحة للغاية، ووجه باللون الوردي دون مكياج ثقيل.

وتألقت الفنانة بتسريحة شعر ويفي بسيطة، مع أقراط ذهبية متوسطة الحجم.

وتفاعل العديد من المتابعين مع صور الفنانة التي حصدت نحو 9 الآف تسجيل إعجاب، مشيدين بملامحها وطلتها.

الجدير بالذكر أن الفنانة شاركت مؤخرًا في مسلسل "حواديت الشانزلزيه" مع إياد نصار، إنجي المقدم، وداليا مصطفى، والذي انتهى عرضه منذ أيام على فضائية "ON".

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سر إطلالة مي سليم

ولفتت الفنانة صاحبة البشرة الخمرية، أنظار متابعيها بسبب باللوك الجديد، التي تظهر من خلاله ببشرة فاتحة، مع "خدود" وردية، باتت كأنها ذات بشرة "بلوند"، الأمر الذي تفاعل معه المُتابعون، متسائلين عن سر الإطلالة، وكيف يمكنهن الوصول لتلك الدرجة.

فلتر كاميرا

رجحت فتيات أن يكون السبب هو التصوير بكاميرا احترافية، أو بالاعتماد على بعض فلاتر الكاميرا، خاصة أن هناك العديد من "فلاتر" الهواتف، أبرزها هواتف "الـ I PHONE"، التي تجعل الوجه يبدو فاتحًا ومتوهجًا، كالذي ظهرت به الفنانة.

ويستعرض "هُن" على أبرز طرق التصوير والمكياج للوصول لنفس لون بشرة مي سليم.

تصوير الـSUN KISSED

تفضل العديد من الفتيات، التصوير بالاعتماد على انعكاس ضوء الشمس، مما يُظهر الوجه، أكثر احمرارًا وتوهجًا.

ميكب SUN KISSED

سلط موقع "caciquetribe" الضوء، على خطوات تطبيق المكياج، الذي يجعل الوجه مضيئا وكأنه تحت أشعة الشمس.

وتأتي خطوات تطبيق المكياج كالتالي:

- وضع "صن بلوك" مناسب للبشرة، ومن ثم تطبيق "فاوندشن" عالي التغطية.

- تثبيت "الفاونديشن" ببودر "برونزي" يجعل الوجه أكثر لمعانًا.

- وضع "تنت" على الوجه، أو بلاشر باللون الخوخي، أو الروز، حتى يبدو الوجه متوهجًا وأكثر احمرارًا.

- التخلي عن الكُحل، والاعتماد على الماسكارا فقط.

- استخدام جليتر شفاه باللون الروز، أو النيود.

TAN OIL

واحد من الحلول التي تلجأ لها الفتيات، حتى تظهر بشرتهن أكثر لمعانًا، واحمرارًا، من خلال تطبيق زيت "تان" على الجسم، أو الوجه، وتسليط الشمس على البشرة، حتى تأخذ هذا اللون النهائي.