القطعة والترجمة والتابلت.. شكاوى الأمهات من إنجليزي "تانية ثانوي"

سعادة مصحوبة بقلق من أمهات طلاب الصف الثاني الثانوي بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية "إنجليزي" الصف الثاني الثانوي، اليوم الاثنين، لصعوبة بعض أجزاء الامتحان، خاصة القطعة والترجمة، فضلا عن تعرض التابلت للتوقف أكثر من مرة خلال وقت الامتحان.

قبل انتهاء الامتحان بساعة، توجهت مروة فهمي، والدة طالبة بالصف الثاني الثانوي، إلى مدرسة ابنتها في منطقة سراي القبة، للاطمئنان على ابنتها: "بنتي بتقول إن الامتحان متوسط، وأصعب حاجة القطعة، بس التابلت قفل مع بنتي في نص الوقت، المشكلة في التابلت"، وفق حديثها لـ"هُن".

لم تنتظر هالة السيد، من الدقهلية، مرور دقيقة واحدة بعد الساعة 12 ظهرا، موعد انتهاء الامتحان، واتصلت مباشرة بابنتها للاطمئنان عليها، لتؤكد لها الطالبة صعوبة القطعة والترجمة: "الإنجليزي في أجزاء كتير صعبة، وخاصة القطعة".

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"الترجمة 180 كلمة في غاية الصعوبة، بالإضافة أن التابلت قفل في نص الامتحان أكتر من مرة"، بهذه الجملة بدأت رؤية صلاح، والدة طالبة بإحدى مدارس محافظة القاهرة، حديثها، واصفة الامتحان بالمتوسط باستثناء الترجمة، وقالت إنه كان يجب تعويض الطلاب بوقت إضافي نتيجة تأخر فتح سيستم التابلت.

وصفت مارينا طارق، طالبة بالصف الثاني الثانوي، الامتحان بـ "السهل": "امتحان الإنجليزي كان أسهل من العربي، بس المشكلة إن التابلت كان بيقفل في النص، وده كان بيضيع من وقت الامتحان".

يذكر أنّ طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا اليوم الاثنين، امتحان اللغة الأجنبية الأولى في الفترة من 9 صباحا إلى 12 ظهرا إلكترونيا، ويؤدي طلاب المرحلة الأولى في الفترة المسائية الامتحان في المادة ذاتها.