أبرز الفساتين التي ستهيمن على ساحة الموضة في ربيع 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يفصلنا شهران على موسم الربيع، لكن في عالم الموضة من الأفضل دائمًا الإستعداد مقدمًا لاستقبال أي موسم، بطبيعة الحال هناك الكثير من الصيحات التي سنراها في كل مكان هذا العام من شورتات برمودا إلى قطع الجلود الملونة، مرورًا بالبدلات المكونة من ثلاث قطع، على سبيل المثال لا الحصر.

ولكننا اليوم سنتحدث عن الفساتين، والتي تعد من القطع الأكثر شعبية في موسم الربيع، وقد زودتنا منصات ربيع وصيف 2020 بعدد كبير من الصيحات الجديدة، من الطبعات الأنيقة من وحي الستينيات إلى الأكمام الجريئة والصور الظلية المتدفقة على الأرض. فيما يلي تعرفي معنا على أهم 6 اتجاهات الفساتين الأكثر شعبية التي سنراها في مكان خلال موسم الربيع:

الفستان الطويل، الفضفاض، والمتدفق

كان من بين أكثر الاتجاهات شعبية التي ظهرت من منصات الربيع الفساتين الطويلة الفضفاضة التي تتدلى من الترقوة إلى ربلة الساق بدون قيود، وغالبًا ما تأتي بالياقات عالية العنق محتشمة وأكمام طويلة تتجاوز المعصم، ونتوقع أن نرى هذه الفساتين الحريرية المتدفقة على الأرض في كل مكان في الموسم القادم.

فستان البولكا النقاط

إذا كانت هناك طبعة واحدة ستجتاح كل مكان في الموسم القادم، فلا بد أنها طبعة البولكا دوت، حيث تم رصد الفساتين المطبعة بهذه الطبعة الكلاسيكية في مختلف المدارج من مارك جايكوبس إلى كارولينا هيريرا، وستكون الطبعة الكلاسيكية ملائمة للارتداء إلى العمل وحفلات الزفاف وخلال عطلات نهاية الأسبوع.

الفستان المحبوك المخطط

تتميز الفساتين المحبوكة بتصميمها البسيط لذلك يسهل ارتداؤها وتنسيقها مع أي شيء، ولموسم ربيع 2020 تم تقديمها بقماش خفيف الوزن، وبتقليمات ملونة بظلال نابضة بالحياة ولمسات معدنية، وقد رصدناها على مدرجات جاكيموس، كيت سبيد، زيمرمان، وسيلف بورتريه، وغيرها.

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فستان بأكمام درامية ضخمة

شهدت منصات ربيع وصيف 2020 ظهور العديد من الاتجاهات الدراماتيكية، بدءًا من الأكمام المنتفخة إلى الكشكشة الضخمة، والتي بدأت بالظهور من الآن حتى خلال موسم الجوائز كما رأينا على السجادة الحمراء خلال حفل الغولدن غلوب في الأسبوع الماضي.

فستان بطبعات غرافيكية من وحي الستينات

في ربيع هذا العام، سنعود إلى فترة الستينات، حيث شوهدت الطبعات الغرافيكية بطابع الريترو الستيني على معظم أنماط الفساتين من الطويلة والقصيرة إلى المتوسطة، وعلى مدارج مختلف دور الأزياء من باكو رابان إلى مارك جايكوبس وفندي، مما يبرهن على أن طبعات ورق الحائط العتيقة و أزهار الستينيات قد عادت بقوة، وننصحك باختيار فساتين مصنوعة الأقمشة البوهيمية ذات التفاصيل الفولكلورية لإتقان هذه الصيحة.

فستان متعدد الطبقات

امنحي ملابسك لمسة دراماتيكية هذا الربيع باختيار فستان بطبقات من الكشاكش، والتي رصدناها بقوة على مدارج أشهر العلامات التجارية أمثال شانيل، ألكسندر ماكوين و روكساندا. امنحيها لمسة يومية كاجوال بتنسيقها مع الصنادل أو أحذية رياضية مسطحة.