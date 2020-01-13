إليكي أجمل موديلات بروشات الماس ليوم الزفاف

تعتبر البروشات من أبرز صيحات المجوهرات التي عادت مجدداً، ويمكن أن تعتمدها العروس لتبدو مثل الأميرات. ويمكن للعروس في يوم زفافها أن تضيف لمسة جذابة لإطلالتها بارتداء بروش فخم مرصع بالألماس مع فستان الزفاف، وخاصةً إن كان الثوب ناعماً وبسيطاً.

أجمل موديلات بروشات لعروس 2020 من توقيع أشهر الماركات.

بروشات من بوشيرون Boucheron

قدمت دار بوشيرون Boucheron موديلات بروشات فخمة بالذهب الأبيض والألماس وبتصاميم مستوحاة من الطبيعة مثل الورود وأوراق الأشجار.

وزاد سحر البروشات بالفصوص الملونة كالأصفر والأزرق الفاتح.

بروشات بولغاري Bulgari

أيضاً قدمت دار بولغاري Bulgari بروشات بتصاميم الورود من الذهب الأبيض المرصع بالألماس والأحجار الكريمة الفاخرة مثل الزمرد الأخضر والياقوت الأزرق.

بروشات شوبارد Chopard

أعجبتنا بروشات شوبارد Chopard المزينة بفصوص ملونة لتضيف لمسة حيوية لإطلالة العروس، مثل بروش الفراشة وبروش أوراق الأشجار المرصع بالزمرد.

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بروشات غراف Graff

يق يخطف الأنفاس، قدمت دار غراف Graff تصاميم مميزة من بروشات الذهب الأبيض المرصعة بالألماس بتصاميم متنوعة تجمع بين الفخامة والعصرية.

بروشات بياجيه Piaget



قدمت دار بياجيه Piaget بروشات ذهب أبيض مرصعة بالألماس بتصاميم الورود لإطلالة رومانسية حالمة في يوم العرس.

بروشات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels

تميزت بروشات فان كليف آند آربلز van Cleef & Arpels بتصاميمها الفريدة سواء من الذهب الأبيض أو الأصفر مع فصوص الألماس البرّاقة.

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