5 صيحات تزيّن سهراتك بعد الزفاف

سواء كنت مدعوة إلى حفلة زفاف أو كنت عروساً تستمتع بأمسياتها الساهرة مع شريك حياتها، إليك باقة من أجمل فساتين السهرات التي حملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية. صيحات متنوّعة ستعنون إطلالاتك في السهرات، بعضها ليس جديداً، إنما قُدّم بأسلوب مبتكر يناسب هذا الموسم، فيما بعضها الآخر جاء ليحدث نقلة نوعية في خياراتك المقبلة.

شاهدنا الريش والشراريب والكشكش تزيّن الفساتين وتمنحها لمسة حيوية مرحة، كما لفتتنا لوحة ألوان الباستيل الزاهية التي لا تُشكل في العادة خيار السيدة في السهرات خاصة أن اللون الأسود هو سيّد الألوان في هذه المناسبات. وبالطبع، لم يغب قماش الترتر ببريقه الساطع عن فساتين سهرات هذا الموسم وهو الذي يضاعف فخامة إطلالتك وتوهّجها.

لمسة الريش

يدخل الريش إلى فساتين السهرة هذا الموسم ليزيدها نعومة وحيوية. اختاريه بألوان فرحة وتمتّعي بحضور لافت وشعور بالانتعاش والمرح.

الشراشيب

الشراشيب ليست بالصيحة الجديدة على عالم الموضة، فقد شاهدناها تزيّن الأزياء والإكسسوارات في موسم سابقة وها هي تظهر مجدداً على خشبات العروض إنما على الأزياء الراقية لتضفي عليها لمسة تناقض جذابة. إطلالة أنيقة وبمنتهى الرقي، ولا تخلو في الوقت نفسه من الحيوية.

إطلالات بألوان الباستيل

لوحة الألوان الباستيلية ليست فقط مناسبة لأجواء فصل الصيف، إنما أيضاً ستزيد من صفاء أمسياتك وسهراتك وتمنح حضورك بعض المرح والانتعاش مع الحافظ على لمسة الأناقة.

الكشكش المتطاير

تعيدنا لمسات الكشكش إلى الطفولة البريئة حيث كانت هذه التصاميم تزيّن فساتيننا الزهرية في الصغر. إلا أن الكشكش دخل إلى تصاميم فساتين السهرات بشكل عام، وإلى موضة صيف 2020بشكل خاص، ليزيد من فخامة القطع وأناقتها.

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الترتر المشرق

يعتبر قماش الترتر المتلألئ الرفيق الأول لإطلالات السيدات في السهرات والمناسبات الفاخرة. فهو يمنح الإطلالات مزيداً من الإشراق والفخامة. ولهذا الصيف، جاء الترتر على تصاميم جريئة وأنثوية لافتة.

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