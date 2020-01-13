موديلات تنانير بليسيه موضة ما قبل خريف 2020

ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، سجلت التنانير المصممة بكسرات البليسيه حضور كبير ابتعدت أغلب الماركات عن النمط الكلاسيكي المتمثل في التنورة موحدة اللون وزينت بعض الموديلات بالطبعات الأنيقة المعتمدة على الألوان الشتوية الدافئة.

إليكِ أحدث موديلات التنانير البليسيه، اختاري منها ما يكمل أناقتك في العام الجديد.

تنانير بليسيه لامعة

لاتزال موضة التنانير البليسيه المصممة بخامات لامعة متصدرة مشهد الموضة ولم تعد تنحصر في قسم أزياء السهرة، نسقيها على غرار عارضة براندون ماكسويل Brandon Maxwell مع كنزة صوف برقبة عالية وحزام رفيع يحدد الخصر وبوط من نفس لون الحزام لإطلالة يمكنك التأنق بها على مدار اليوم.

تنانير بليسيه بطبعة الترتان

طالت موضة طبعة الترتان التنانير البليسيه، فحرصت أسماء بارزة في عالم صناعة الموضة على تقديم موديلات اكتسبت فخامتها من هذا النمط الكلاسيكي المرتبط بأناقة الشتاء، ننصحك بمطالعة التصميم الموقع من دار كريستيان ديور Christian Dior والذي مزج بين اللون الأسود والجملي الفاتح.

تنانير بليسيه مطبعة

Advertisements

انفحي إطلالتك الشتوية بلمسة مرح من خلال إعتماد التنانير البليسيه المطبعة بألوان حيوية كما في تصميم ماركة ماركوس لوبفر Markus Lupfer شرط أن تنسقيه مع توب وبوط من دون طبعات لإطلالة ناعمة بعيدة عن المبالغة.

تنانير بليسيه أحادية اللون

تبقى التنورة البليسيه أحادية اللون قطعة كلاسيكية مرتبطة بإطلالات الشتاء الراقية والميزة الأساسية بها هى إمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات والألوان لا سيما اذا كانت مصممة بلون حيادي مثل التنورة السوداء من مجموعة راغ آند بون Rag & Bone والتنورة الجملي من ماركة جوزيف Joseph.

قد يهمك أيضا:

إليكِ أحدث صيحة من التنانير المكسرة

تعرفي على بعض الأفكار لتنسيق التنانير المكسرة بأسلوب عصري