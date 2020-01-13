أبرز حقائب المصممين التي سترينها في كل مكان خلال 2020

برزت إطلالات النجمات العالميات هذا الاسبوع من خلال العديد من التصاميم المفاجئة وفساتين السهرة البراقة التي جعلت أناقتهن استثنائية، مع مواكبة أجدد صيحات الموضة وإحياء أقمشة جديدة ومتداخلة ميّزت كل نجمة عن غيرها.وتابعي معنا أجمل اطلالات النجمات هذا الاسبوع، وشاهدي التصاميم المفاجئة التي أظهرت أناقتهن بطريقة بارزة وعصرية.

فساتين سهرة براقة

أطلت النجمة OLIVIA WILDE بفستان برونزي فاخر مع الزخرفات والرسمات الهندسية من دار Etro الامر الذي جعلها ملفتة وجريئة. بدورها لفتنا تألق النجمة LUPITA NYONG'O بفستان سهرة باللون الاسود البراق ارتدته من دار Celine مع قصة الصدر المترابطة والمفرغة. أما الجميلة DREW BARRYMORE فتألقت في نيويورك بفستان واسع مع طبعات الورود الملونة والريش من الاسفل، وسحرنا فستان السهرة الذي تألقت به JESSICA ALBA بمزيج بين لوني الاسود والمتاليك مع طبقات الاقمشة المتداخلة الى الاسفل.

تصاميم فاخرة وراقية

ومن التصاميم الملفتة هذا الاسبوع، موضة البولكا دوتس من اختيار CATE BLANCHETT مع البلايزر الطويلة من دار Haider Ackerman. في حين لفتنا الفستان الجريء باللون الاسود الذب انتقته PRIYANKA CHOPRA مع الطبعات الهندسية وتفاصيل التول الشفاف من الاسفل. كما بدت موضة الكارو كاجوال مع البنطلون الواسع والفيست الطويلة الذي اختارتها SALMA HAYEK من دار Gucci، الى جانب الفستان الزهري الجريء والعصري الذي اختارته ROSE BYRNE مع الاكسسوارات الخضراء من دار Alexis Mabille.

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