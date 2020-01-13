كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - تميزت الفنانة زينب غازي مؤخرًا بتنسيقات عدة لألوان مذهلة في مكياجها، بطريقة احترافية ومتقنة تناسب الفتيات الشابات .. لذا جمعنا لكِ عزيزتي اليوم أجملها، لتستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ المختلفة، فتابعي معنا .

مكياج شبابي مميز من زينب غازي

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مكياج عصري من زينب غازي



لمكياج فاتح تجملت زينب ببلاشر زهري وطلاء شفتين بدرجة فاتحة من اللون الزهري كذلك، وأكملت جمال عينيها باللون الزهري والبني، مع العدسات الفاتحة، للوك شبابي مذهل، وفي اطلالة أخرى تألقت بظلال الأعين الذهبي وطلاء شفاه فوشيا وأحمر الخدين الزهري لستايل مفعم بالحياة.

مكياج شبابي مميز من زينب غازي

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كما أطلت بأحمر الشفاه الزهري الذي وضعته باستخدام المُحدد البني والغلوس، ورسمت عينيها بالأبيض في مدمع العين، والمشمشي والأسود في بقية العين، وأكملتهما برسمة الأيلاينر المسحوب بطريقة مميزة.

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مكياج شبابي مميز من زينب غازي

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كما تزينت بقلم الروج البني وظلال الأعين بدرجة لامعة من الأسود، ودرجة بني في الأعلى لكسر اللون، ووضعت بلاشر بنيًّا لامعًا لتكمل اطلالتها، بينما استخدمت في اطلالة أكثر حدةً، طلاء الشفاه الأحمر ولونت عينيها بالمشمشي ورسمتهما بالأيلاينر الأسود.

مكياج شبابي مميز من زينب غازي

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في حين ظهرت باطلالة مميزة مستخدمةً فيها أحمر الشفاه البني اللامع، وبلاشر ذهبيًّا، وظلال الأعين المدموجة بتدرجات اللونين الذهبي والبني.

مكياج شبابي مميز من زينب غازي

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