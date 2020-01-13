أفضل كريم أساس للبشرة الدهنية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - البشرة الدهنية تعاني غزارة في إفرازات الزيوت الطبيعية، ما يؤثر في مظهرها الذي يبدو لامعاً في معظم الأوقات، كما يهدّد نضارتها من خلال ظهور البثور وحب الشباب واتساع مساماتها... كل هذه المشكلات وغيرها، تمنع صاحبات البشرة الدهنية من التمتّع بمكياج ناجح ومشرق، ويدفعهن إلى اختيار مستحضرات خالية من الزيوت تناسب نوع بشرتهن.



إليكِ أفضل أنواع كريمات الأساس التي تناسب البشرة الدهنية:





Clinique Acne Solutions Liquid Makeup

Clinique Acne Solutions Liquid Makeup



يتميّز هذا الفاونديشن من كلينيك بتركيبته الغنيّة بحمض الساليسيليك الذي يساعد في امتصاص الزيوت. كما يحتوي على حمض الهيالورونيك و Sodium PCA الذي "يربط الماء بالجلد من دون انسداد المسام ويساعد في تثبيت المكياج.

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Dior Backstage Face & Body Foundation

Dior Backstage Face & Body Foundation



يأتي هذا الفاونديشن من ديور بتركيبة خفيفة خالية من الزيوت، تمنح البشرة لوناً متجانساً وخالياً من اللمعان، كما يساعد في توازن كمية الإفرازات الدهنية خاصة عند منطقة الأنف والجبين أو ما يُعرف بالـT-Zone.

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Marc Jacobs Beauty Shameless Youthful-Look 24H Foundation SPF 25

Marc Jacobs



بفضل تركيبته الغنيّة يساعد هذا الفاونديشن من مارك جايكوبس بيوتي في تغطية احمرار البشرة والبثور التي تظهر على سطحها، ويعمل على تقليص المسام الواسعة. كما أنه يحتوي على نسبة حماية عالية تقي البشرة من العوامل البيئية المضرّة بها لا سيّما أشعة الشمس.

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Huda Beauty #FauxFilter Foundation

Huda Beauty



استطاعت هدى قطّان من خلال مجموعات مستحضرات التجميل التي قدّمتها أن تلبّي مختلف حاجات المرأة. وهي مع هذا الفاونديشن تمنح البشرة الدهنية مظهراً متجانساً ومشرقاً، خالياً من اللمعان، مع تركيبة خفيفة وقادرة في الوقت نفسه على إخفاء العيوب والشوائب.

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MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation

MAC Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation



تغطية كاملة وخالية من اللمعان، يوفرها هذا الفاونديشن من ماك. يتميّز بتركيبة فريدة تمنحه ثباتاً طوال النهار من دون أن يتعرّض مكياجك إلى السيلان.

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Hourglass Immaculate Liquid Powder Foundation Mattifying Oil Free

Hourglass



يجمع هذا الفاونديش من أورغلاس بين تركيبة السائل والبودرة في الوقت نفسه. يغطّي البثور والندبات واحمرار البشرة، ويساعد في تقليص المسام الواسعة ويمنح البشرة مظهراً متجانساً ومشرقاً.

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Becca Ever-Matte Shine Proof Foundation

Becca Ever-Matte Shine Proof Foundation



يتميّز فاونديشن بيكا بتركيبته التي تساهم في امتصاص الزيوت الفائضة على سطح البشرة ليحميها من اللمعان وسيلان المكياج. كما أنه غنيّ بالفيتامين E وA وهما من الفيتامينات المضادة للأكسدة.

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