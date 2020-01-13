وصفات طبيعية لتفتيح بشرة اليدين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - إذا كنت تحلمين ببشرة فاتحة اللون، إليك هذه الخلطات الطبيعية لتفتيح لون بشرة اليدين، هذه الوصفات الفعّالة تحتوي على مكوّنات طبيعيّة زهيدة الثمن ومتوفّرة، ستؤتي بنتائج رائعة من الاستخدام الأوّل.

تبييض اليدين بوصفة الزبادي وزيت الزيتون

وصفات طبيعية لليدين

تطبّق يوميّاً على بشرة اليدين للقضاء تدريجيّاً على الاسمرار، وذلك لاحتواء الزبادي على حمض اللاكتيك المبيض والمرطّب في الوقت نفسه.



أمّا زيت الزيتون، فغنيّ بالعناصر الغذائيّة الأساسية والفيتامينات اللّازمة لتجديد خلايا البشرة، بدوره زيت اللّوز الحلو يعمل على استبدال الخلايا التالفة بأخرى جديدة ذات لون فاتح نتيجة احتوائه على فيتامين A. أمّا بالنسبة للّيمون، يحتوي على فيتامين C وحمض السيتريك اللّذين يعملان على تقشير خلايا الجلد الميتة والكشف عن أخرى جديدة أفتح لوناً وأكثر صحّة وتوهّجاً.

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خلطات لتبييض وتنعيم اليدين بسرعة

الزبادي

طريقة تحضير الوصفة:

• امزجي علبة صغيرة من الزبادي مع 4 ملاعق طعام لكلٍّ من زيت الزيتون وزيت اللّوز الحلو.



• أضيفي مقدار عصير ليمونة كاملة للمزيج السابق، وعاودي التقليب مرّة أخرى.



• اغسلي يديكِ وجففيهما، ثمّ ادهنيهما بالمزيج.



• انتظري لمدّة ساعتين، ثمّ تخلّصي من بقايا المزيج بطريقة الفرك الدائريّ اللطيف.



• اشطفي يديكِ ثانيةً بالماء الدافىء، واستمتعي ببشرة أفتح لوناً من أول مرّة للاستعمال.

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