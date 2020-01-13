أجمل قصات الشعر للوجه الدائري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - لصاحبات الوجه الدائري السمين، إليك قصة شعر عصرية تلائمك، فهناك مجموعة كبيرة من قصات الشعر للوجه الدائري السمين التي تستطيعين من خلالها الحصول على إطلالة متجددة تلفت الأنظار إليك، وهي قصات مميزة ورائجة وتحاكي أحدث صيحات قصات الشعر.



وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من قصات شعر للوجه الدائري السمين، لتختاري من بينها ما يعجبك.

قصة البوب العصرية

قصة البوب العصرية

تعد قصة البوب من أكثر قصات الشعر الرائجة في الوقت الراهن، وهي تمنح المرأة إطلالة شبابية وعصرية. تلائم هذه القصة ذوات الوجه الدائري السمين وتمنحهن مظهراً أقل امتلاءً. وبالإمكان اعتمادها مع الغرة النصفية أو الجانبية.

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قصة الكاريه الطويل مع الغرة المدرجة

قصة الكاريه الطويل

تتربع قصة الكاريه على عرش موضة قصات الشعر، وهي قصة عملية جداً تناسب مختلف تسريحات الشعر المستقيمة والويفي. وهي ستكون خياراً رائعاً لك إن كنت من صاحبات الوجه الدائري السمين، إذ ستمنحك لوكاً عصرياً ناعماً وأنيقاً في الوقت نفسه.

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القصة المدرجة مع الغرة المتساوية

القصة المدرجة



إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً وتريدين تغيير اللوك الخاص من دون أن تخسري الكثير من شعرك، ننصحك باعتماد القصة المدرجة مع الغرة المتساوية الطول، فهي قصة عصرية ومناسبة للوجه الدائري السمين والممتلئ.

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قصة البيكسي المدرجة

قصة البيكسي المدرجة



إن كنت تميلين الى قصات الشعر الجريئة والعصرية وتبحثين عن قصة شعر تلائم الوجه الدائري، فلا تترددي في اعتماد قصة البيكسي المدرجة التي ترتكز على الغرة الجانبية مع الخصل متفاوتة الطول، وهي ستمنحك مظهراً شبابياً يلفت الأنظار إليك.

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قصة الشعر المتوسط المدرج مع الغرة الجانبية

قصة الشعر المتوسط المدرج

إذا كنت تمتلكين وجهاً دائرياً ممتلئاً، يمكنك اعتماد قصة الشعر المتوسط المدرج مع الغرة الجانبية بالخصل المتفاوتة، فهي تمنحك إطلالة أنثوية جذابة جداً. ولإبراز جمال هذه القصة، اعتمدي لها تسريحة الشعر المستقيم، لأنها تمنحك مظهراً ناعماً ولافتاً.

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قصة الكاريه المتساوية الطول

قصة الكاريه المتساوية الطول



إن كنت ترغبين في قصة ناعمة وغير معقدة، وفي الوقت نفسه تكون عصرية وتمنحك لوكاً أنثوياً متجدداً، بإمكانك اعتماد قصة الكاريه المتساوية الطول مع الغرة الجانبية، والتي تصل الى حدود الكتفين. وهي ستلائمك جداً إذا كنت من صاحبات الوجه الدائري السمين.

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