ماسكات للسيدات بعد سن الأربعين حافظي بها على شبابكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - بعد سنّ الأربعين تحتاج البشرة إلى نضارة واهتمام خاص، للحفاظ على حيوية وشبابية البشرة، بخاصة وأنّ البشرة في هذا الوقت لا تفرز المواد الطبيعية، مثل الكولاجين، بكميات كافية للحفاظ على شباب الوجه.



وهنا تأتي أهمية الخلطات الطبيعية باعتماد الماسكات للحفاظ على نضارة وجهكِ للسيدة الأربعينية.



ماسكات زبدة الشيا لـ العناية بالبشرة

خليط زبدة الشيا والعسل

جربي خليط زبدة الشيا والعسل



المكونات



- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة عسل أبيض خام

- ملعقة صغيرة حليب جوز الهند



طريقة تحضير الماسك



اخلطي زبدة الشيا مع العسل وحليب جوز الهند، واتركيه على بشرتكِ لمدة 30 دقيقة، حتى تمتصّه البشرة.

اشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على ترطيب دائم لنضارة الجلد.

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خليط الأفوكادو وكبسولات فيتامين E

خليط الأفوكادو وكبسولات فيتامين E



المكونات



- حبة أفوكادو مهروسة

- ملعقة صغيرة من العسل الخام

- كبسولة فيتامين E



طريقة تحضير الماسك



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على وجهكِ.

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، لتحصلي على بشرة ناعمة ونضرة.

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ماسك الصبار والعسل وزيت جنين القمح

ماسك الصبار والعسل وزيت جنين القمح

المكونات



- ملعقة كبيرة من هلام الصبار

- ملعقة صغيرة عسل خام

- ملعقة صغيرة زيت جنين القمح

طريقة تحضير الماسك



اخلطي الصبار مع العسل وزيت جنين القمح، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لبشرة شبابية للسيدة الأربعينية.

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