اكتشفي أسرار بيلا حديد لشعر نضر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - بيلا حديد، تُعتبَر أنها تتمتّع بشعر رقيق جداً ما يستوجب منها العناية به بشكل مستمر خاصة أنه يتعرّض للكثير من العوامل التي تضرّ بصحّته ونضارته. فهي مجبرة على تسريحه بشكل دائم بحكم عملها، كما أنها كثيرة الأسفار ما يعرّض شعرها إلى عوامل بيئية متقلّبة. لذا هي تختار مستحضرات عناية بالشعر تزيد من كثافته وتقوّي جذوره وتحميه من أي مشكلات قد تهدّد مظهره المتألق.



حماية الشعر

سبراي TRESemmé Keratin Smooth



لأن استخدام مجفّفات الشعر أمر لا مفرّ منه بالنسبة الى إطلالات بيلا حديد، فهي تحرص على استخدام مستحضرات تحميه من حرارتها المضرّة مثل سيروم ما قبل التسريح أو سبراي يحمي خصلاته ويجعلها ناعمة ومتينة.

سبراي TRESemmé Keratin Smooth الغنيّ بزيت الكيراتين والمارولا الأفريقي، يخفّف تجاعيد الشعر والعقد المتشعّبة في خصلات الشعر، ويعزّز لمعانها ويضفي ملمساً ناعماً عليها.

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ترطيب الشعر

قناع Christophe Robin Masque Fixateur de Couleur au Germe de Blé



خطوة الترطيب لا تغيب عن روتين بيلا حديد في العناية بشعرها، لذا هي تختار أقنعة مغذية، من أهم العلامات التجارية، أو قد تكتفي بتحضير بعض الوصفات الطبيعية التي ينصحها بها مزيّن الشعر الخاص بها. وهي تحرص على تطبيق القناع مرة في الأسبوع مهما كان برنامجها حافلاً بالأعمال.

قناع Christophe Robin Masque Fixateur de Couleur au Germe de Blé يغذي الشعر من جذوره حتى أطرافه ويحافظ على لمعان لونه. غنيّ بزيت القمح والغليسيرين وحمض السيتريك والعسل وغيرها من المكوّنات المغذية للشعر.

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اختيار الشامبو المناسب

شامبو Living Proof Restore

لا تتسرّع بيلا في اختيار الشامبو وفق ما تقدّمه العلامات التجارية من تركيبات متنوّعة، بل هي تحرص على اختيار شامبو بتركيبة لطيفة على الشعر وغنيّة بالفيتامينات والمكوّنات المنشطّة.

شامبو Living Proof Restore ذات التركيبة الخالية من البارابان والكبريت والسيليكون، يساعد في ترميم الشعر التالف ويمنحه القوّة ويحميها من العوامل المضرّة به.

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الكونديشنر مستحضر أساسي

مستحضر Pantene Pro-V Smoothing Combing Creme



عند الاستحمام لا تكتفي بيلا حديد باستخدام الشامبو إنما تساعد في ترطيب شعرها من خلال استخدام كونديشنر يسهّل عليها عملية تسريحة ويحافظ على لمعانه طوال الوقت.

مستحضر Pantene Pro-V Smoothing Combing Creme الذي يمكن استخدامه بعد الاستحمام وغسل الشعر أو إبقاؤه على الشعر عند التسريح.

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