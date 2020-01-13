يوم في حياة الموديل لين مرجان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - اشتهرت العارضة لين مرجان بجمال اطلالاتها، واهتمامها ببشرتها ومرونة جسدها، ما جعلها الخيارَ الأفضل لعرض أزياء المصمِّمات وشركات الأزياء في جميع أنحاء السعودية، ومصدرَ إلهامِ الكثيرات من الفتيات العربيات باطلالات أنيقة.. وسوف تجيب "لين" عن بعض الأسئلة التي تتناول يومياتها بشكل خاص.

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1- ما هي أول خطوة تقومين بها عند استيقاظكِ من النوم؟

-هناك الكثير من الخطوات، لكن أهمها شُرْبُ النسكافيه مع قطعة من الشوكولاتة.



2- ما هو نمط الأزياء الذي تختارينه للعمل؟

-الزي المريح والسهل في اللبس.

النظارات





3- ما هي القطعة التي تختارينها من خزانتكِ على عَجَلٍ ومن دون سابق تصميم؟

-فساتين السبور لسهولتها.



4- كيف تحافظين على رشاقتكِ؟

-أحافظ على ممارسة الرياضة، والسباحة هي رياضتي المفضلة، وأيضًا أشرب الماء بكثرة.

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5- ما هي قطعة الـ Must Have في اطلالاتكِ اليومية؟

-الأكسسوارات بشكل عام، فأحب إضافة الخاتم أو السلاسل على جميع اطلالاتي.



6- كيف تَصفِينَ علاقتكِ بالموضة؟

-قوية جدًّا، حتى أنني أعدّها هوايتي.

ملابس مريحة



7- من هي الشخصية المؤثرة في خياراتكِ ممّن حولكِ؟

-لا أحد بصراحة؛ لأنني دائمًا أحب أن أختار الزيّ الذي أراه مناسبًا.



8- ماذا نجد في حقيبة لين يوميًّا؟

-المُعَقِّم، ومناديل إزالة المكياج، والمحفظة، والسماعات، والبانادول.



9- ما هي القطعة التي لا تتخلّين عنها في خزانتكِ؟

-البدي الأبيض.



10- ما هي أحدث قطعة اشتريتِها؟

-لديَّ هوس بالشراء من المتاجر الإلكترونية، لذلك فإنّ كل شيء جديد لديَّ نسخة منه.



11- ماذا تعني لكِ النظارات الشمسية؟

-أعتبرها مكمّلة للاطلالة الصباحية حقيقةً.



12- ما هو تصميم الحذاء الذي تفضِّلينه؟

-أفضِّل الكعب العالي، وبخاصة من "فالنتينو" و"كريستيان لوبوتان".

الكعب العالي

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