فساتين النجمات في حفل Critics Choice Awards 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - أُقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز Critics Choice Awards لعام 2020 في مدينة لوس أنجلس، ومثل العادة حضر الحفل عدد كبير من أهم نجوم هوليوود، وقد تألقوا في اطلالات مميزة وفاخرة، وقد لفتتنا بشكل خاص اطلالات النجمات العالميات التي كانت هذه المرة مبتكرة وفيها الكثير من الأفكار الجديدة واللافتة، وكثيرًا منهنّ دخلن قائمة الأكثر أناقة من خلال الخيارات التي اعتمدنها، مثل جنيفر لوبيز Jennifer Lopez، ونيكول كيدمان Nicole Kidman، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، وزندايا Zendaya، التي خطفت الأنظار باطلالتها المبتكرة من توم فورد Tom Ford، وإليكِ التفاصيل مع الصور.



زندايا في اطلالة مبتكرة من توم فورد:

زندايا في اطلالة مبتكرة من توم فورد





من المعروف عن النجمة الشابة زندايا Zendaya خياراتها المميزة في الموضة في كل مناسبة، ومساء أمس اعتمدت لوك لافتًا كانت قد اختارته من توم فورد Tom Ford عبارة عن كورسيه باللون الفوشيا، مصنوعة من البلاستيك الصلب بتصميم مستوحى من التماثيل الرخامية، وقد نسقت معها تنورة ماكسي ناعمة من اللون نفسه وبدت غاية في العصرية.





جنيفر لوبيز في فستان ناعم من جورج حبيقة:

جينيفر لوبيز في فستان من جورج حبيقة





جينيفر لوبيز Jennifer Lopez نجحت مرة جديدة هذا العام في أن تخطف الأنظار باطلالة ناعمة في فستان من حرير الكريب باللون البيج الفاتح، كانت قد اختارته من دار جورج حبيقة Georges Hobeika وبدا مثاليًّا عليها من ناحية القصة واللون. وحبات الكريستال التي زينته زادت من اللوك فخامة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش براقة باللون الفضي ومجوهرات ماسية بارزة.





تشارليز ثيرون في لوك عصري من سيلين:

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تشارليز ثيرون في اطلالة مميزة من سيلين



خيارات عصرية على السجادة الحمراء رصدناها لـ تشارليز ثيرون Charlize Theron مؤخرًا، منها هذا اللوك الذي اعتمدته مساء أمس وقد اختارت فيه فستان سهرة ماكسي مصنوعًا من قماش براق باللون الفضي من سيلين Celine، وقد نسقت من فوقه جاكيت بليزر أسود وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ وشنطة يد مبتكرة.



نيكول كيدمان راقية في فستان من أرماني:

نيكول كيدمان في فستان من ارماني





اطلالة راقية أطلّت بها نيكول كيدمان Nicole Kidman مساء أمس في حفل Critics Choice Awards كانت عبارة عن فستان سهرة من مجموعة أرماني بريفيه Armani Prive له قصة الكورسيه المصنوعة من المخمل من الأعلى، وحزام عريض من الساتان على الخصر، وتنورته كلوش ومنسدلة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش سوداء ومجوهرات ماسية ناعمة.



اطلالات مميزة رصدناها للنجمات العالميات في حفل Critics Choice Awards لعام 2020، تابعي التفاصيل واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.

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