في عيد ميلادها الـ 40 أجمل فساتين درة زروق على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - لطالما شاهدنا اطلالات رائعة للنجمة درة زروق على السجادة الحمراء، وفي المناسبات والمهرجانات الكبيرة، لا سيما في الآونة الأخيرة، حيث لاحظنا أنّ خياراتها في الموضة أصبحت مدروسة بشكل أكبر، واطلالاتها أصبحت مثالًا للأناقة، واليوم تحتفل درة زروق في عيد ميلادها الـ 40، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل اطلالات لها في فساتين السهرة التي تألقت بها في الأعوام الماضية، والتي ومن خلالها استطاعت أن تُثبت أنها واحدة من أكثر النجمات أناقة، وإليكِ أمثلة عن بعض أبرز هذه الاطلالات.



درة زروق في فستان فاخر من مايكل سينكو:

درة زروق في فستان أسود وأبيض من أوسكار دي لا رينتا





فستان فاخر بتصميم مستوحى من فساتين الأميرات تألقت به درة زروق على السجادة الحمراء اختارته من مايكل سينكو Michael Cinco قماشه براق ومطرز، بقصة الكورسيه من الأعلى وتنورة منفوخة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش باللون الأسود ومجوهرات ماسية فاخرة.





فستان أزرق بتصميم رومانسي تألقت به درة زروق:

اطلالة رومانسية لدرة زروق في فستان ناعم باللون الأزرق





اطلالة رومانسية تألقت بها درة زروق على السجادة الحمراء، ذكّرتنا باطلالات أميرات ديزني، وكانت عبارة عن فستان سهرة براق باللون الأزرق مصنوع من قماش التول المطرز بحبات ناعمة من الكريستال البراق، وبقصة الأوف شولدرز، وقد اختارته معه حقيبة كلاتش صغيرة ومجوهرات ذهبية ناعمة.

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اطلالة مشرقة في فستان باللون الفوشيا تألقت بها درة زروق:

فستان فوشيا مستوحى من فساتين الأميرات اختارته درة زروق



من اطلالات درة زروق المميزة هذا العام، كانت في فستان سهرة باللون الفوشيا الحيوي، اختارته من دار مايكل سينكو Michael Cinco من دون أكمام وبقصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته كلوش مصنوعة من طبقات من الكشكش، وقد زينت اللوك بمجوهرات ماسية بارزة.



فستان مميز باللونين الأسود والأبيض تألقت به درة زروق:

فستان أسود بتصميم فاخر من مايكل سينكو اختارته درة زروق





اطلالة مميزة تألقت بها درة زروق على السجادة الحمراء في مهرجان عالمي في لوس أنجلوس، وقد اختارت فيها فستانًا فاخرًا من أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta بقصة الكورسيه من الأعلى باللون الأسود، مع تنورة من الكشكش باللون الأبيض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كلاتش أنيقة.





شاهدي بالصور أجمل موديلات فساتين سهرة اختارتها درة زروق في مناسبات مختلفة، وعلى السجادة الحمراء، جمعناها بالصور لمناسبة عيد ميلادها الـ 40.

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