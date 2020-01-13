التنورة الحريرية صيحة هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - اعتدنا على أن تكون الخامات الثقيلة التي تحقق الدفء هي الأبرز في طقس الشتاء، لكن الموضة تحاول كسر كل القواعد التقليدية والمتوقع، لصالح مزيد من الحرية ودمج أزياء المواسم الأربعة.

التنورة الحريرية أو كما تعرف Slip skirt ظهرت كصيحة بارزة هذا الشتاء، ورغم خامتها الناعمة والتي تميل إلى أن تكون قطعة صيفية إلا أنها تحولت إلى قطعة أساسية في خزانة هذا الشتاء، لاسيما بعد أن اعتمدتها ميغان ميركل بإطلالتها.

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كيف نسقت ميغان ميركل التنورة الحريرية؟



ظهرت ميغان ميركل برفقة زوجها الأمير هاري، قبل يوم من إعلانهما التخلي عن الألقاب الملكية واعتزالهما مهام القصر، بإطلالة شتوية أنيقة كعادتها، حيث اعتمدت تنورة حريرية باللون البني و نسقتها بستايل المونوكروم مع مجموعة من القطعة التي تنتمي لنفس لوحة الألوان البنية، حيث اعتمدت كنزة برقبة باللون البني المتوسط مع معطف بيج بقصة مستقيمة، وحذاء بني من جلد الغزال.

كعادتها، تمزج ميغان ميركل أحدث الصيحات العصرية بستايل رسمي ليناسب مهامها، وهو ما يؤكد أن التنورة الحريرية يمكن أن تكون عنصراً أساسيا هذا الشتاء لأنها تسمح بتنسيقها بأساليب متعددة.

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أفكار لتنسيق التنورة الحريرية

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هناك أفكار عديدة لتنسيق التنورة الحريرية، أبسطها ضمن الإطلالات المونوكروم أو أحادية اللون، خاصة بألوان ناعمة تناسب هذه الخامة، مثل الوردي الفاتح، البيج، الأخضر الفستقي، وأيضاً درجات الباستيل.

أما عن القطعة المناسبة لتنسيقها مع التنورة الحريرية، يمكنكِ تنسيق كل أنماط الكنزات الصوفية معها،كذلك الجاكيتات الجلد أو الجاكيتات المصممة من الشمواه.

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كذلك الأحذية، هذه القطعة الناعمة هي خيار وسط بين الصباح والمساء، من ثم يمكن اعتمادها مع حذاء مدبب بكعب، على غرار ميغان ميركل، أو تنسيقها من بوت الكاحل لاسيما وأنهما إذا كنتِ تبحثين عن مزيد من الدراماتيكية يمكنكِ تنسيق التنورة الحريرية الميدي مع بوت برقبة عالية خاصة بتصميم الرقبة المُهدلة الرائج.

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