فساتين سهرة مطرزة موضة ربيع 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، ابتكرت دور الأزياء العالمية مجموعة فخمة من فساتين السهرة المزينة بتطريز لامع.
شاهدي مختاراتنا لكِ من أحدث الموديلات لتساعدك في إختيار الفستان الذي ستطلين به في العدد من المناسبات.
فساتين سهرة بأكمام طويلة
أولت دور الأزياء العالمية إهتمام كبير للفساتين طويلة الكمين المصممة بقصات واسعة ومحتشمة ما يجعلها من أنسب الخيارات للمحجبات، تميزت التصاميم التي جلبناها لك من ماركات Aigner وسيلين Celine بالتطريز العمودي بطول الفستان.
فساتين مطرزة قصيرة للسهرة
هتمت بعض الماركات بفساتين السهرة القصيرة سواء التي تعلو الركبة مثل تصاميم آندرو جن Andrew Gn و براندون ماكسويل Brandon Maxwell أو التي تغطيها بالكاد مثل فستان Aliétte، موديلات غير اعتيادية تحاكي أذواق الجريئات وتساعد في إبراز طول القامة.
فساتين سهرة محددة للقامة
هيمنت فساتين السهرة مستقيمة القصة المعانقة للقامة على عروض ربيع 2020، أعجبنا الفستان المزين بشق أمامي من توقيع دينيس باسو Dennis Basso والفستان اللامع من بادجلي ميشكا Badgley Mischka، استعيني بهذه الموديلات لتزيدي من طولك، في حال كنتِ ممتلئة القامة يفضل إختيار فستان بلون داكن مثل الفستان الأزرق من ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.
فساتين سهرة مزدانة بالكشاكش والترتر
قدمت ماركة كارولينا هيريرا Carolina Herrera فستان طويل غير ملاصق للجسم مغاف بالترتر الكبير الملون، تصميم جرئ يناسب النحيفات، كذلك ننصحهن بالفساتين المزدانة بالكشاكش من مجموعة جورجيو أرماني Giorgio Armani.
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