كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - واحدة من الموديلات التي لا يمكن الاستغناء عنها هي العبايه السوداء، لاسيما المفتوحة منها مع الموديل الواسع الذي يخفي عيوب الجسم، وسهولة تنسيقها بطريقة عصرية.

لهذا إليكِ مجموعة عبايات سوداء مفتوحة تخفي عيوب الجسم، نسَقيها بطريقة عصرية حسب ذوقكِ.



العبايه السوداء مع قصّةٌ منفوشة

العبايه السوداء مع قصّةٌ منفوشة





هذا الموديل للعبايه السوداء من af abayh مع التصميم المنفوش مناسب أكثر للصبايا الممتلئات، خاصًة من ناحية الأرداف، يمكنكِ تنسيقها مع كعب عالي وحجاب باللون الأسود.

ومع الإطار باللون الأخضر العشبي، ارتدي شنطة ميني باللون الأخضر الجلد، لاطلالة شتوية من الدرجة الأولى.

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العبايه المعطف باللون الأسود

العبايه المعطف باللون الأسود





لفتنا هذا الموديل للعبايه السوداء من mohra line بخامة الساتان اللامعة، مع تصميم المعطف المناسبة لشتاء 2020، مناسبة أكثر للسيدة الأربعينية لاطلالة فخمة، نسقيها مع جزمة بكعب كلاسيكي أنثوي، وشنطة متوسطة الحجم.

من الممكن أن ترتدي تحت العبايه فستان شتوي طويل، أو تنورة بالأزرار الأمامية ميدي طويلة، لاطلالة أكثر رشاقة.

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العبايه المفتوحة مع الأكمام المنفوخة

العبايه المفتوحة مع الأكمام المنفوخة





أما إذا كنتِ تبحثين عن موديل أكثر شبابية، فإليك العبايه من sedra abaya، مع الأكمام المنفوخة، مثالية لصاحبات الأكتاف الممتلئة، نسقيها بطريقة محايدة مع الحجاب والشنطة السوداء، ومن الممكن أن تنسقيها بطريقة كاجوال مع السنيكرز الرياضي.

أو اعتمدي العبايه ذاتها مع الكعب العالي الأسود في المناسبات المسائية، للمسة أنثوية.

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العبايه الصوف المفتوحة بلوني الأسود والرمادي

العبايه الصوف المفتوحة بلوني الأسود والرمادي





أعجبنا هذا الموديل للعبايه السوداء من abaya clothes fashion مع تداخل لوني الأسود مع الرمادي، من الموديلات العصرية لشتاء 2020، نسقيها مع الكعب العالي المدبب بدرجات كالسيلفر أو الأسود، والشنط الميني للمسة كلاسيكي.



بهذا الألبوم إليكِ عبايات سوداء مفتوحة تخفي عيوب الجسم.

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