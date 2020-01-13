بوت الكاحل لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - تميل بعض النساء إلى اختيار بوت بكعب عالِ ومدبب عندما تخطط لإطلالة مسائية، لكن موضة هذا العام كسرت هذه القاعدة، وقدمت بوت الكاحل كاختيار أنيق مناسب للمساء أيضاً، لاسيما وأن هذا البوت يحقق الراحة والعصرية مقارنة بالأشكال التقليدية من البوت المزود بكعب عالِ.

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كثير من النجمات العالميات اخترن بوت الكاحل مع فساتين مسائية، وبدت إطلالاتهن غاية في الأناقة و التميز بل والعصرية، لذلك سنعرض هذه الأفكار لتنسيق بوت الكاحل مع الفساتين في المساء.



1-كانديس سوانبويل

اختارت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت الشهيرة كانديس سوانبويل أن تنسق بوت الكاحل المصمم من جلد الغزال أو الشمواه الأسود مع فستان سهرة ناعم بقصة مستقيمة وشق جانبي، وأضافت حزام في الخصر بلون الحذاء.

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2- اليكسا تشونغ



مقدمة البرامج ومصممة الأزياء اليكسا تشونغ اختارت فستان أبيض ميدي مزين بأهداب من الريش والتطريز، ونسقته مع بوت أسود برقبة تخطت الكاحل بسنتيمترات محدودة.

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3- كيارا فيراغني



المدونة البريطانية الشهيرة كيارا فيراغني اعتمدت فستان مستوحى من الموضة البوهيمية ونسقت معه بوت الكاحل المزود برباط أمامي ونعل البلاتفورم الرائج هذا الموسم، ويتميز هذا النمط بالتباين والمزج بين نعومة الفساتين وعملية حذاء مثل بوت الكاحل.

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4- جيجي حديد

أيضاً العارضة جيجي حديد أكدت من خلال إطلالاتها الأنيقة على أن بوت الكاحل يمكن أن يكون الاختيار المناسب لكل الأوقات، فلا مانع من تنسيقه مع جينز وجاكيت ثقيل، أو مع فستان عصري بشق أمامي يضيف لمسة أنوثة.

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5-جينيفر لورانس



ذهبت الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس إلى ستايل أخر لتنسيق بوت الكاحل مع فستان شتوي، حيث اختارت تصميم ماكسي يصل إلى رقبة البوت، وأضافت طبقة أخرى بمعطف من الصوف المصقل لمزيد من الدفء ورغم ذلك بدى بوت الكاحل واضحاً وأضاف لإطلالتها لمسة كاجوال.

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