للمحجبات.. نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - اختيار ارتداء التنورة في الشتاء من الأفكار العصرية ولكنها تحتاج تنسيق محدد من الصبايا المحجبات، خاصًة مع الموديلات القصيرة أو الضيقة، لاطلالة محتشمة تناسب حجابكِ.
ولهذا إليكِ نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء، اخترناها لكِ من مدونات الموضة المحجبات، لتلهمكِ أفكار مميزة بستايلكِ.
التنورة المكسرة البيضاء مع الجاكيت القصير
اختيار التنورة البيضاء في الشتاء من القطع الأنيقة والمميزة، كهذا الموديل الذي اعتمدته الفاشينيستا فطامي بو حمد، ونسقتها بطريقة كاجوال مع الجاكيت القصير المنفوخ، طويل ومحتشم مناسب للمحجبات.
وقد أضافت فطامي لمسة كلاسيكية للوك باختيارها الكعب العالي باللون الأصفر، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك، ولكن إن كانت المناسبة بسيطة، استبدلي الكعب العالي بالسنيكرز الأبيض.
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التنورة الشيفون الحريري الطويلة بألوان جذابة
هناك بعض الخامات التي لا ترتبط بموسم محدد، كالشيفون الحريري، الذي اعتمدته الفاشينيستا شهد الزهراني، بتنورة طويلة ومنفوشة باللون الأحمر، نسقت معها جاكيت بليزر بنفس الدرجة لاطلالة محايدة، مع حجاب باللون الأسود، لاطلالة كلاسيكية.
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التنورة الجلد خيار أنيق هذا الشتاء
أما خولة المراغي فقد اختارت التنورة الجلد عالية الخصر مع حزام الخصر، نسقتها بطريقة شبابية باختيار البلوزة البيضاء مناسبة للمراهقات، ومناسباتكِ البسيطة بأوقات النهار، ومثالية لصاحبات الخصر الصغير.
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التنورة الصوف بتنسيق مميز مع المعطف الطويل
عادًة ما تكون التنورة الصوف ضيقة قليلا، ولكن يمكنكِ تنسيقها بتلك الطريقة من وحي الفاشينيستا فاطمة حسام، مع التوب الصوف عالي الرقبة والمعطف الطويل البيج، مناسبة أكثر لأجواء السفر في يوم شديد البرودة.
هذا الستايل مناسب أكثر للصبايا النحيفات وطويلات القامة، ولكننا لا ننصح فيه الصبايا الممتلئات، مع الستايل الضيق للتنورة، يمكنكِ استبدالها بالتنورة المنفوشة.
بهذا الألبوم إليكِ نصائح عملية لتنسيق التنورة في الشتاء بأزياء مستوحاة من مدونات الموضة المحجبات.
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