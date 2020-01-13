بروشات ألماس فاخرة لأبهى إطلالة كلاسيكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2020 04:42 مساءً - قد تعتقد بعض السيدات أن قطع المجوهرات يمكن حصرها في مجموعات محددة من الأقراط والخواتم والأساور والعقود، أي القطع التقليدية التي اعتدنا على رؤيتها بشكل دائم.

إلّا أنه مع بداية كلّ موسم تبرز العديد من القطع الجديدة والحديثة والتي بإمكانها أن تضفي فخامة ورقي لإطلالتك أكثر من القطع التقليدية بحد ذاتها، مثل مجوهرات الشعر، الخلخال والبروشات الفاخرة.

وقد استطاعت البروشات هذا الموسم من أن تلفت أنظارنا إليها وإلى تصاميمها الفاخرة والأنيقة، التي جاءت مرصعة بأحجار الألماس الجذاب والقادر على إضفاء صفة الفخامة بسلاسة وبسهولة كبيرة.



بروشات مرصعة بالماس بتصاميم غريبة

بروش بتصميم غير تقليدي من Alexander McQueen



صاحبات الإطلالة المجنونة وغير التقليدية واللواتي يرغبن دائماً بأن يظهرن بإطلالة حديثة وخارجة عن المألوف سواء في اختيار الملابس أو المجوهرات، ستجدن ما ترغبن به في مجموعة البروشات هذا الموسم.

إذا قدم Alexander McQueen بروش مرصع بأحجار الألماس، جاء تصميمه على شكل دبوس خياطة تميز القسم العلوي منه بوجود حبة ألماس كبيرة الحجم على شكل لوزة، في حين جاء الجزء السفلي على شكل حلقة من الماس.

في حين برز لدى Isabel Marant بروش مرصع بحبات الماس الصغيرة الحجم في جميع أجزائه، جاء بتصميم غريب حمل شكل إشارة البرق.



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بروشات مرصعة بالماس بتصاميم تقليدية

بروش بتصميم تقليدي أنيق من Gucci



لا يمكن أن تغيب التصاميم التقليدية عن تصاميم البروش لهذا الموسم، فاللواتي يفضلن اختيار الإطلالة الكلاسيكية الروتينية لا بدّ وأن يجدن ما يبحثن عنه في المجموعات.

وقد استطاع البروش الأنيق من Gucci من لفت أنظارنا بتصميمه التقليدي الجذاب، ناهيك عن أنه جاء مرصع بأحجار الماس بشكل كامل وبأسلوب هندسي منظم.

أما Saint Laurent فقد أبهرنا البروش الذي رأيناه في مجموعاتها والذي جاء بتصميم نجمة يتدلى منها خيوط طويلة تمنح الإطلالة أناقة وجاذبية، خاصة وأن جميعها جاءت مرصعة بأحجار الماس.



بروشات مرصعة بالماس وبعض الأحجار الكريمة

بروش مرصع بأحجار كريمة وماس من Erdem



قد يعطي الماس لوحده الفخامة التي تبحثين عنها في الإطلالة الكلاسيكية، لكن تخيلي أن يأتي البروش مرصع بالماس وبالأحجار الكريمة الملونة القادرة على منح كلّ سيدة صفة خاصة بها!

هذا ما رصدناه في البروش الأنيق من Erdem والذي جاء بتصميم حلقة كبيرة، توزعت أحجار الماس والياقوت الأزرق الفاخر، واللؤلؤ الناعم حولها بأسلوب أنيق وملفت للنظر.

في حين قدمت Miu Miu بروش جاء مصنوع من الذهب الأصفرـ رُصع بحبّة ألماس كبيرة الحجم في القسم العلوي منه، وبرز تداخل الذهب الأصفر مع الماس بطريقة فريدة ولافتة.



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