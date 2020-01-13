شاهد| في السعودية العظمى .. 5 فتيات مكشوفات الرأس يتعرّض للتحرش علناً في الشارع!

لا تتوقف حوادث التحرش في السعودية منذ أن تولت هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ وتعليمات ولي العهد محمد بن سلمان، تغيير المجتمع والعمل على “تغريبه”.

جديد تلك الحوادث، ما رصده مقطع فيديو للحظة تعرض فتيات مكشوفات الرأس لتحرش لفظي أثناء تواجدهن في المهرجان الشتوي بمنطقة جازان.

ويكشف الفيديو عن لفظ خادش للحياء أثناء مرور 5 فتيات أمام بعض زوار المهرجان؛ ولم تُبدِ الفتيات ردة فعل.

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وأثبت الفيديو وجود حالة للتحرش اللفظي وهو لا يقل عن التحرش الجسدي، ويترك أثاره السلبية على الفتاة بسبب الألفاظ التي تتعرض لها، ويقع ضمن مواد نظام مكافحة جريمة التحرُّش.

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ولم يصدر عن السلطات السعودية أي تعقيب على الحادثة التي اثارت غضباً بين المغردين كسابقاتها.

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