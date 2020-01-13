رفضت "الجزيرة" وانتقدت صلاح.. مشوار مروج إبراهيم قبل تقديم نشرة "Sky News"

بإطلالة مميزة، وحضور قوي، وثبات كما بدأت، ظهرت الإعلامية مروج إبراهيم، أمس، الأحد، عبر شاشة "Sky News عربية"، لتُقدم يوميًا نشرتين أساسيتين في الـ7 والـ10 مساءً.

ويرصد "هُن" أبرز محطات الإعلامية المصرية.

- عملت مُخرجة في قناة "النيل للمنوعات" بالتلفزيون المصري، ثم حصلت على إجازة عام 2011، واتجهت إلى مجال تقديم النشرات الإخبارية من خلال قناة "الحدث العراقية".

- عملت بقناة "anb" اللبنانية، عام 2013.

- كانت ترتدي الحجاب خلال الظهور الأول.

- في 2015، قدمت برنامج "كلمة شعب" على قناة "إل تي سي".

- انتقلت إلى "سي بي سي إكسترا"، و كانت البوابة الأولى لها للانطلاق بشكلٍ جديد واحترافي.

- تلقت عروضًا من قناة "الجزيرة" مقابل راتب مالي ضخم جدًا، لكنها اعتذرت عن هذا العرض، ورفضت الظهور عبر شاشة لها أجندات سياسية ضد مصر.

- تتمنى أن تخوض تجربة المجال الإذاعي، وترى أن "الراديو" قادر على توفير رابط قوي بين المذيع والمستمع، وأداة كاشفة للمذيع الناجح.

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- في أكتوبر 2017، أوقفتها "إكسترا نيوز" وأحالتها للتحقيق، بسبب خروجها عن قواعد "مدونة السلوك المهني"، وذلك حسبما ذكرت آنذاك، وذلك بعد حلقتها الشهيرة مع الدكتور عاصم الدسوقي.

- استمر غيابها عن القناة لمدة شهر تقريبًا، ثم عادت لتقديم التغطيات والنشرات الإخبارية، لتستأنف بعدها بأيام برنامج "ما وراء الحدث".

- شاركت في تقديم عدد من المناسبات الهامة، منها حفل ختام مؤتمر الشباب الوطني عام 2016، واحتفالية صندوق "تحيا مصر".

- شاركت في تقديم الجلسة الافتتاحية لـ"منتدى شباب العالم" في نسخته الثانية.

- في فبراير 2019، علقت على أبرز مواقف لاعبنا المحترف محمد صلاح، عقب نشره صورة وهو يضحك بعد حادث محطة مصر.

وكتبت "مروج" حينها عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: "محمد صلاح نزل صورة النهاردة، أثارت جدلا كبيرا، لأنه في الصورة مبتسم، في وقت مصر في حالة حزن وحداد وهم وغم، دخلت على التعليقات لقيت كلها غضب وعتاب له.. وده طمني".

وتابعت: "إحنا مش بنطبل للنجم محمد صلاح وخلاص، لما بيحسن الفعل بنصفق له ونرفعه فوق راسنا، ولما يخطيء بنلومه ونفوقه".