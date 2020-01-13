الامارات | فيديو مسرب يوثق لحظة دخول "القتيل" فيلا نانسي عجرم

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مسرب يوثق لحظة دخول "القتيل" فيلا نانسي عجرم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوّراً جديداً في قضية مقتل الشاب في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم. ويحسم الفيديو الجدل حول هوية الشخص الذي قتل داخل الفيلا وأن كان نفسه الشخص المقتحم.
ويظهرفي الفيديو الشاب المقتحم أثناء اقترابه من سور بناء في شارع خالٍ من الحركة تماماً، ويقترب من باب المنزل وهو ينظر حوله، ويرتدي ذات الملابس التي ظهرت في فيديو مقتله.
وأكّدت مواقع لبنانية تناقلت الفيديو أنّه من تصوير كميرات المراقبة في منزل الفنانة اللبنانية، ويأتي ذلك بعد أن أثارت تسجيلات كاميرات المراقبة التي تم نشرها بشكل متقطع الشكوك بأنها تعود للشاب القتيل بسبب عدم وضوحها.
الفيديو نقلاُ عن "صباح العربية"
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