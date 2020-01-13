قالت الدكتورة بسمة سليمان، مفتش بالهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، إن لوح تقطيع الأطعمة التي تستخدمها السيدات داخل منازلها تشكل أخطارًا كبيرة على صحتهم وصحة أولادهم.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أسامة سرايا، والإعلامية مها بهنساوي، ببرنامج "صباح الورد"، أنه لا يجب استخدام لوحة تقطيع واحدة لأكثر من صنف، فينبغي استخدام أكثر من لوحة تقطيع، أو غسلها من حين لآخر بعد كل عملية تقطيع: "لو عندي لوحة واحدة لازم أغسلها بالمياه والصابون بعد كل صنف بقطعه".
ونصحت "سليمان"، باستخدام لوح التقطيع المصنوعة من البلاستيك وليس الخشب لأنه يمتص المياه بشكل كبير مما يساعد على الاحتفاظ ببعض الجراثيم، بينما البلاستيك يتميز بسهولة تنظيفه وغسله.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة "سلامة غذاء" تحذر من لوح تقطيع الطعام: "الخشبي بؤرة للجراثيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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