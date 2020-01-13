لإطلالة مثالية.. 3 نصائح لاختيار إكسسوارات العروس يوم الزفاف

الإكسسوارت من أهم المقتنيات، التي تهتم بها العروس، خلال تحضيرات حفل زفافها، والذي يساعدها على الظهور بإطلالة مميزة ومختلفة.

وفيما يلي بعض النصائح التي تساعد العروس على اختيار إكسسوارت مناسبة في حفل الزفاف، بحسب موقع "bridal guide".

لون الإكسسوارات

يجب أن يتوافق لون الإكسسوارات مع الفستان سواء أن كان فضيا أو أبيض أو "أوف وايت"، فضلا عن الالتفات إلى مدى لمعان حبات الكريستال إن وجدت.

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تسريحة الشعر

تحدد تسريحة الشعر الإكسسوار المناسب في ذلك اليوم، حيث يمكن استخدام إكسسوار نصف دائري عند ربط الشعر لأعلى للفصل بين غرة الرأس والتسريحة، بينما تستخدم الزهور للشعر المفرود.

التناغم بين الإكسسوار ات

يتطلب الأمر دائما التناغم بين كل قطع الإكسسوار ات التي ترتديها العروس في حفل الزفاف بما فيها من قلادة وخاتم وحلق وإكسسوارت الشعر، لذا يجب التأكد من ترابطها جميعا.