بسمة وهبة عن زوج ريهام حجاج: متجوز أرق فنانة.. ومتابعون: "ياسمين برقبتها"

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها برفقة رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الفنانة ريهام حجاج، وطليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال تواجدهما في احتفالية خاصة لأحد الأحزاب.

وأرفقت تعليقًا على الصورة التي شاركتها، قائلةً: "زوج أرق الفنانات اللي أنا من الفانز بتوعها، اللي يخليكم لبعض محمد حلاوة، وزوجته الجمر ريهام حجاج".

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وقوبلت الصورة بتفاعل كبير من المتابعين، وحصدت أكثر من 3700 تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، التي انقسم فيها المتابعون، وكان من أبرز التعليقات: "لا طبعًا، ياسمين تكسب، مفيش مقارنة"، و"بجد أنا اتضايقت أوي لما كتبتي كدة، ومتوقعتش الكيد ده يطلع منك"، و"ياسمين برقبتها"، و"لو مش ياسمين مفيش حد يسمع عن التانية"، و"أتمني ترجعي بسمة وهبه اللي حبيناها، لإن انتي بأسلوبك ده بتخسري اللي بيحبوكي، وبيحبو مصداقيتك اللي كانت موجودة".

زواج ريهام حجاج ومحمد حلاوة

وكانت الفنانة ريهام حجاج، قد أعلنت زواجها من محمد حلاوة، بعد إعلان ياسمين عبدالعزيز، انفصالها عنه، لتبدأ حرب باردة بين الطرفين عبر "سوشيال ميديا".