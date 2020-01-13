من المطبخ الشعبي.. طريقة عمل اللينزا الدمياطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي تتميز مصر بكثرة الأكلات الشعبية لدرجة أن لكل محافظة عددًا من الأكلات التي تميزها عن غيرها، وفي بعض الأحيان تختلف هذه الأطعمة من مدينة إلى أخرى على حسب عادات وتقاليد موروثة لأهاليها.. لايف ستايل الخليج 365 يصحبكم في جولة داخل مطبخ مصر الشعبي في حلقات، جولتنا اليوم في المطبخ الدمياطي وطريقة عمل اللينزا. - المقادير: - كوب زبدة أو سمنة. - كوب جوز هند. - كوب دقيق - ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم. - ملعقة صغيرة بيكنج بودر. - 2 بيض. - فانيليا - فستق Advertisements - شربات. الحشوة: - 3 كوب لبن. - 4 ملعقة كبيرة نشا. طريقة تحضير اللينزا - يخلط الدقيق والسكر وجوز الهند والبيكنج بودر في العجان ثم الزبدة. - يضاف البيض بالتدريج ثم الفانيليا ويذاب النشا فى اللبن ثم يرفع على نار هادئة. - تفرد ثلاثة اربع العجينة فى صينية فرن ثم تضاف حشوة اللبن والنشا. - ترص باقي العجينة على شكل خطوط على الوجه ثم تخبز بالفرن. - يصب فوقها الشربات ثم تزين بالفستق وجوز الهند.

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