التهاب الجلد العصبي يهاجم البالغين أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

لا يقتصر مرض التهاب الجلد العصبي على الأطفال فقط؛ وإنما يهاجم البالغين أيضا لأسباب غير معلومة على نحو دقيق. وإلى جانب العلاج الدوائي يتطلب هذا المرض عناية جيدة بالجلد بواسطة مستحضرات الترطيب.

أوضح معهد الجودة في القطاع الصحي أن التهاب الجلد العصبي المعروف أيضا باسم "التهاب الجلد التأتبي" هو مرض جلدي مزمن عادة ما يُصيب الأطفال، ولكنه قد يُصيب البالغين أيضا، مشيرا إلى أن أسباب مهاجمته للبالغين غير معلومة على وجه الدقة.

وأضاف المعهد الألماني أن الأطباء يرجحون أن أسباب الإصابة بالتهاب الجلد العصبي ترجع إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم مع التقدم في العمر أو تقلص حاجز الحماية الطبيعي بالجلد أو التعرض للملوثات في الهواء على مدار أعوام طويلة أو اختلالات جهاز المناعة.

احمرار وحكة

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ومن جانبه، أوضح الدكتور كريستوف ليبيش أن أعراض التهاب الجلد العصبي تتمثل في احمرار أجزاء كبيرة من الجلد وجفاف الجلد والحكة الشديدة وانتفاخ سطح الجلد.

وأضاف طبيب الأمراض الجلدية الألماني أنه إلى جانب العلاج الدوائي يتعين على المرضى العناية الجيدة بالجلد، وذلك بواسطة مستحضرات العناية المرطبة، كالمستحضرات المحتوية على اليوريا.

ونظرا لأن التوتر النفسي يفاقم المتاعب؛ لذا ينبغي محاربته من خلال ممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء كاليوجا والتأمل.

ولتجنب تفاقم المتاعب أيضا ينبغي الابتعاد عن العوامل المسببة لتهيج الجلد مثل الملابس الصوف والمواد العطرية والكلور والغبار ودخان السجائر.