تغيّر لون براز الرضيع دق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين أن لون براز الطفل الرضيع يعكس حالته الصحية، موضحة أن اللون الطبيعي لبراز الطفل، الذي يرضع طبيعيا، يمتد من الأصفر إلى الأصفر الداكن، في حين يكون لون البراز الطفل، الذي لا يرضع طبيعيا، أكثر قتامة.

وأضافت الرابطة أن اللون الأحمر لبراز الطفل الرضيع يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه يشير إلى وجود دم في البراز، والذي قد ينذر حينئذ بوجود نزيف في الجهاز الهضمي.

أما البراز، الذي ليس له لون أو يتخذ لون الطين، فينذر بالإصابة بالتهاب الكبد أو اليرقان، خاصة إذا كان لون البول داكنا. كما يفقد البراز لونه بسبب نقص العصارة الصفراوية.

لذا يجب استشارة الطبيب على وجه السرعة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء تغير لون براز الرضيع وعلاجه في الوقت المناسب.