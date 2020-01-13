مريم أمين عن انتقادات إطلالاتها في حفل الأفضل أفريقيا 2019: الأحمر يكسب

علقت الإعلامية مريم أمين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنسنجرام، على الانتقادات التي وجهت لها بشأن إطلالاتها في حفل جوائز أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، والذي أُقيم بمدينة الغردقة، مساء الثلاثاء الماضي، وحصل فيه اللاعب ساديو مانيه، على اللقب.

الإعلامية ارتدت فستانين مختلفين خلال الحفل، حيث قامت بتغيير الفستان الذي بدأت به خلال فترة الاستراحة، ما جعلها تتصدر موقع تدوينات القصيرة تويتر حينها.

مريم أمين نشرت صورة لها اليوم الاثنين، خلال الحفل بالفستان الأزرق الذي أثار الكثير من الانتقادات، وأرفقت تعليقًا عليه قائلةً: "على فكرة، أنا كنت حابه الفستان الأزرق أكتر من الأحمر، تخيلوا بقى وبكتير كمان، بس مدام عجبكم الأحمر يبقى خلاص، الأحمر يكسب".

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إطلالات مريم أمين في حفل الكاف

عقب الحفل دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي "هاشتاج"، باسم "غيرت الفستان"، بعد أن ظهرت "أمين"، في الإطلالة الأولى بفستان "وان شولدر"، باللون الأزرق الزهري، بكرانيش على شكل وردة مزينًا بشرائط ذهبية، والذي أظهرها بوزن زائد.

ولم تكن الإعلامية موفقة في اختيار إطلالتها الأولى، بحسب تعليقات الجمهور الذي وجه لها الانتقادات خلال الحفل، ما جعلها تستبدله بآخر خلال فترة الاستراحة، حيث ارتدت فستانًا من الستان بأكمام طويلة، باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة متدلية وخواتم ناعمة، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل مع مكياج قوي.

وكانت الإعلامية مريم أمين، أعربت عن سعادتها البالغة، واعتزازها لمُشاركتها صامويل إيتو، في تقديم حفل جائزة "الأفضل في أفريقيا"، واصفة إياه بأنه الحدث الأهم والأضخم في أفريقيا.

وقالت "أمين" لـ"الوطن" إنها سعيدة للغاية، كون الاختيار وقع عليها بشأن المُشاركة في تقديم هذا الحفل، مع صامويل إيتو، واصفة هذا الحدث بقولها: "من المحطات الهامة في حياتي"، لافتة إلى أن التحضيرات للحفل، قائمة منذ 5 أيام: "نتواجد في معسكر مُغلق منذ 5 أيام، بشأن الاستعداد بشكلٍ كامل لهذه المناسبة".