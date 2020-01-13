تنفي ظهورها بدلا من نانسي عجرم في "ذا فويس".. 7 معلومات عن نسرين طافش

تصدر اسم الفنانة نسرين طافش، محرك البحث جوجل، في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع "شائعة" مشاركتها كعضو في لجنة تحكيم برنامج "the voice kids"، بدلا من الفنانة نانسي عجرم، عقب دفع الأخيرة قيمة شرط العقد الجزائي لمجموعة "MBC"، بسبب انشغالها في متابعة سير قضية مقتل شاب داخل منزلها على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.

ومن جانبها، نفت "نسرين" تلك الشائعة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، قائلة: "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم، بي في برنامج "ذا فويس".. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية، وإني سبب غلاء السلع الغذائية، وتزايد نسب الطلاق بالصين، ومجاعات أفريقيا، وأقنعت هاري وميجان بالاستقالة من المهام الملكية، وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".

ويرصد "هُن" أبرز المعلومات عن نسرين طافش.

- ولدت في مدينة حلب السورية، ولها أصول فلسطينية.

- تبلغ من العمر 37 عاما.

- والدها الشاعر المعروف يوسف طافش.

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- مغنية وممثلة، قدمت 3 أغان، إضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات على مستوى الوطن العربي، أبرزها: "فنجان الدم"، "جلسات نسائية"، و"الإخوة".

- الزج باسمها في الخلافات بين المطربة السورية أصالة، والمخرج طارق العريان، واتهامها بوجود علاقة تجمعها بـ"العريان"، وهو الأمر الذي نفاه الثنائي.

- خضعت للعديد من عمليات التجميل، التي أدت إلى تغيير ملامحها بشكل ملحوظ، ما تسبب في تعرضها للعديد من الانتقادات.

- في 2017، ترشحت لجائزة "أجمل 100 وجه" في العالم، ونافست العديد من الفنانات العالميات أبرزهن سكارليت جوهانسون، والممثلة الإنجليزية بطلة "صراع العروش" ناتالي دورمر، والممثلة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ"لميس"، والممثلة الهندية كاترينا كيف.