إليكِ ملابس سواريه للشابات من "لارا اسكندر" للمناسبات المختلفة هذا الموسم

اشتهرت لارا اسكندر بأسلوبها الشبابي الأقرب لأسلوب نجمات هوليوود المعاصرات، لا سيما وأنها جريئة ومغامرة، وتختار من الموضة التصميمات التي تناسبها، والتي غالبًا ما تكون بعيدة عن البهرجة أو التكلف، وقد شاهدناها في مناسبات مختلفة بتصميمات أزياء سواريه مميزة، من فساتين سهرة وفساتين قصيرة وبدلات رسمية وجمبسوت وغيرها، وقد جمعنا صور هذه الاطلالات في حال رغبتِ أن تستوحي منها أفكار أزياء سواريه لمناسبات هذا الموسم، وإليكِ بعض الأمثلة.

فستان ميدي باللون البرتقالي اختارته لارا اسكندر:

في مهرجان الجونة هذا العام، شاهدنا لارا اسكندر وقد اختارت اطلالة شبابية منعشة في فستان ميدي باللون البرتقالي، كانت قد اختارته من دار سولاس لندن Solace London، ياقته عالي وقصته ضيقة، ومزين بكشكش جانبي منسدل على طول الفستان، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.

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اطلالة ناعمة باللون الأبيض نسقتها لارا اسكندر:

في مناسبة أُخرى شاهدنا لارا اسكندر وقد نسقت اطلالة ناعمة ذات طابع شبابي باللون الأبيض، عبارة عن توب من دون أكمام، مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، واختارت معهما صندلًا بكعب عالٍ مستوحى من السبعينيات باللون الفضي الميتالك، وحقيبة كلاتش بيضاء من إيدي باركر Edie Parker.

اطلالة فاخرة لـ لارا اسكندر في فستان من إيلي صعب:

اطلالة ثانية مميزة على السجادة الحمراء رصدناها لـ لارا اسكندر في عام 2020، وكانت في فستان سهرة من قماش التول الأسود من إيلي صعب Elie Saab، مطرز بحبات براقة من الترتر باللون الفضي، وعلى الخصر مزين بشريطة كبيرة أضفت عليه لمسات مميزة، وقد زينت اللوك بأقراط ماسية بارزة.



لارا اسكندر متألقة في فستان من نيكولا جبران:

لفتت لارا اسكندر الأنظار لها في هذه الاطلالة الفاخرة التي اختارتها من دار نيكولا جبران Nicolas Jebran، وكانت عبارة عن فستان سهرة من المخمل باللون البنفسجي الغني، تصميمه فاخر من دون أكمام، مع تنورة كبيرة لها فتحة أمامية عالية، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ، وأقراطًا ماسية مميزة.

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أزياء سواريه مميزة اعتمدتها لارا اسكندر في مناسبات مختلفة حملت طابعًا شبابيًّا وعصريًّا الى جانب فخامتها، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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