تعرفي على إطلالة أنغام وأصالة ويارا في فعاليات موسم الرياض في السعودية

أطلّت كل من اصاله، انغام، ميريام فارس ويارا في السعودية وتحديداً في موسم الرياض بلوكات منمّقة مختلفة، إنّما ذات قاسم مشترك وهو الستايل الشرقي. تابعي القراءة للمزيد من التفاصيل وشاهدي صور إطلالاتهنّ خلال إحياء حفلات غنائية في المملكة العربية السعودية.

طلة اصاله في السعودية

أحيت اصاله حفلاً غنائياً في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، أُطلق عليه إسم "ليلة عباديات". لهذا الحدث، اختارت النجمة السورية إطلالة محافظة مرتديةً تصميم من Nicolas Jebran،وهو عبارة عن فستان باللون الأزرق النيلي مع قفطان باللون الذهبي والأزرق. كذلك، أُرفق هذا التصميم بحزام عريض بالتدرّج النيلي، ذات تفاصيل مبطّنة.

من الناحية الجمالية، لجأت اصاله إلى تسريحة الشعر المموّج على خصلاتها القصيرة، مع غرّة مرتفعة. كما اعتمدت مكياج ارتكز على العيون السموكي، الخدود البرونزيّة وأحمر الشفاه الحيادي.

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طلة انغام في السعودية

كان لأنغام لوكين مختلفين جديدين في السعودية وتحديداً في موسم الرياض. في اللوك الأوّل خلال حدث "سمرات شتاء الرياض"، لجأت أنغام إلى لوك شرقي بامتياز مرتديةً قفطان من Laila Amraoui باللون البرغندي والذهبي، وذي قماش مخملي. تزيّن التصميم بالزخرفات الذهبيّة التي سلّطت الضوء على اللمسة الشرقيّة أكثر فأكثر إضافةً إلى أنّه اقترن بحزام مزيّن أيضاً بالزخرفات.

من الناحية الجمالية، اختارت انغام تسريحة نصف الرفعة على خصلاتها المموّجة كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي القويّ وأحمر الشفاه الحيادي.

أمّا في لوكها الثاني في موسم الرياض وتحديداً في مهرجان الرياض للعود، لجأت إلى إطلالة جميلة مرتديةً فستان باللون الأحمر اتّسم بالزمزمات الناعمة عند الخصر وأكمامه الواسعة إضافةً إلى ياقته المرتفعة. لتكمل هذه الإطلالة، لجأت أنغام إلى مجوهرات واضعةً أقراط، أساور وخواتم لامعة.



من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المصرية تسريحة الشعر المموّج الطبيعي كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه النيود.

أمّا في لوكها الثاني في موسم الرياض وتحديداً في مهرجان الرياض للعود، لجأت إلى إطلالة جميلة مرتديةً فستان باللون الأحمر اتّسم بالزمزمات الناعمة عند الخصر وأكمامه الواسعة إضافةً إلى ياقته المرتفعة. لتكمل هذه الإطلالة، لجأت أنغام إلى مجوهرات واضعةً أقراط، أساور وخواتم لامعة.



من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المصرية تسريحة الشعر المموّج الطبيعي كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه النيود.

أمّا في لوكها الثاني في موسم الرياض وتحديداً في مهرجان الرياض للعود، لجأت إلى إطلالة جميلة مرتديةً فستان باللون الأحمر اتّسم بالزمزمات الناعمة عند الخصر وأكمامه الواسعة إضافةً إلى ياقته المرتفعة. لتكمل هذه الإطلالة، لجأت أنغام إلى مجوهرات واضعةً أقراط، أساور وخواتم لامعة.

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من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المصرية تسريحة الشعر المموّج الطبيعي كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه النيود.

أمّا في لوكها الثاني في موسم الرياض وتحديداً في مهرجان الرياض للعود، لجأت إلى إطلالة جميلة مرتديةً فستان باللون الأحمر اتّسم بالزمزمات الناعمة عند الخصر وأكمامه الواسعة إضافةً إلى ياقته المرتفعة. لتكمل هذه الإطلالة، لجأت أنغام إلى مجوهرات واضعةً أقراط، أساور وخواتم لامعة.



من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة المصرية تسريحة الشعر المموّج الطبيعي كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه النيود.

طلة ميريام فارس في السعودية

في "سمرات الشتاء الرياض" ضمن فعاليات موسم الرياض، أطلّت ميريام فارس في السعودية بتصميم حيادي اللون، منكّه بلمسة شرقيّة: قفطان مبالغ بحجمه ومزيّن بالزخرفات المنمّقة إضافةً إلى الشراشيب عند المنطقة السفلية. هذا وارتدت فستان اتّسم أيضاً بالزخرفات التي أتت على شكل أزهار.

من الناحية الجمالية، اقتصرت تسريحة شعر ميريام فارس على الشعر المموّج والمرفوع بطريقةٍ عفويّة كما لجأت إلى مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه الحيادي.

طلة يارا في السعودية

في المملكة العربية السعودية، أحيت يارا حفلاً غنائياً في موسم الرياض وتحديداً في مهرجان الرياض للعود حيث اعتمدت إطلالة منمّقة ومنكّهة أيضاً بلمسة شرقيّة. ارتدت فستان باللون الأحمر من LaBourjoisie مزيّن بالزخرفات الشرقيّة إضافةً إلى أنّه اتّسم بقصّته التي أتت على شكل قفطان وخصوصاً عند منطقة الأكمام الواسعة. اقترن هذا التصميم بحزام قماشي مكتوب عليه أحرف إسم علامة لابورجوازي. هذا وكمّلت إطلالتها بمجوهرات من Azar Gems.

من الناحية الجمالية، لجأت يارا إلى تسريحة الشعر المالس مع الفرق النصفي كما اعتمدت مكياج ارتكز على العيون السموكي وأحمر الشفاه الحيادي.

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