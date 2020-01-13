دراسة: تركيب فلاتر هواء في المدارس يحسن درجات الطلاب

أوضحت دراسة حديثة أن تركيب فلاتر الهواء في الفصول الدراسية يتسبب في رفع درجات التلاميذ، حيث تعمل على تحسين جودة الهواء، من خلال إزالة الجزئيات السامة، بما في ذلك الملوثات المنبعثة من السيارات والمصانع.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه الملوثات الصغيرة تتسرب إلى مجرى الدم عند استنشاقها، وتسبب الالتهابات، مما يؤثر على التركيز والذاكرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجدت الدراسة أن مرشحات الهواء، كانت مرتبطة بزيادة 0.20 في درجات الرياضيات و 0.18 في نتائج اللغة الإنجليزية، وهو ما يعادل النتائج التي شوهدت في الفصول الأخرى التي نقص فيها حجم الفصول بمقدار الثلث، و استمر هذا التحسن في العام التالي.