طرق للتخلص من انكماش الملابس بعد غسلها

يعاني بعض الأشخاص من انكماش الملابس عقب إخراجها من الغسالة، وهو ما يتسبب في إزعاجهم، وهناك طريقة فعالة للغاية يمكنها إعادة الملابس التي أصبحت أصغر في القياس، والتي تعتمد على شامبو الأطفال.

ولإعادة الملابس إلى حجمها الطبيعي، يجرى البدء بملء دلو بماء فاتر، ثم إضافة القليل من شامبو الأطفال، وبعدها يجرى وضع الثوب داخل الخليط ونقعه لنحو 30 دقيقة، وفقًا لصحيفة "ميرو" البريطانية.

وبعد نهاية النصف ساعة، يجرى إخراج الثوب والإمساك به برفق، مع العمل على تسريحه وتمديده لإرخاء الألياف الموجودة في به، ثم يستحسن وضع القطعة المغسولة وسط منشفة للعمل على امتصاص الرطوبة الزائدة، ثم ينصح بلف الثوب داخل المنشفة ومدّه مرارا وتكرارا حتى يعود إلى حجمه الطبيعي.