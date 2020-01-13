الإضاءة المثالية مزيج من 3 مصادر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوضحت الرابطة المركزية للمهن الكهربائية أن الإضاءة المثالية هي مزيج من 3 مصادر مختلفة للإضاءة، مشيرة إلى أن المصدر الأول يمثل الإضاءة الرئيسية، التي تعمل على إضاءة الغرفة بأكملها بإضاءة أساسية، كمصابيح السقف مثلا.

ويعد مصدر الإضاءة الثاني مصدرا فرعيا؛ حيث إنه يقوم بتسليط الضوء على منطقة معينة في الغرفة مثل المصابيح ذات الحامل، والتي تسلط الضوء على سطح العمل في المطبخ أو على المكتب مثلا.

أما مصدر الإضاءة الثالث فيتمثل في الإضاءة الديكورية، التي تضفي لمسة جمالية على الغرفة، كالمصابيح ذات الحامل الديكورية المزودة بعناصر لضبط شدة الإضاءة.