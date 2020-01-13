عبد الرحمن ومنار.. قصة حب تتحدى التنمر ونظرة المجتمع

عرض برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" تقريرًا عن عبد الرحمن ومنار وهم من متحدي إعاقة قصر القامة.
تعرف عبد الرحمن على منار عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بإضافتها ضمن قائمة أصدقائه وأرسل لوالدها يطلب منه أن يتقدم إليها.
"واحدة وابنها تقول لابنها بص شوف عاملة إزاي".. جملة تعبر عن التنمر تسمعها "منار" من البعض وتتسبب في حزنها وألمها النفسي.
"عبد الرحمن" أوضح خلال التقرير أنه لا يغضب من الأطفال الصغار ولكنه يحزن بشدة من الكبار حينما يشيروا لأبنائهم ليشاهدونا "ليه طب ما الناس تسيبنا لحالنا".
ويستعد عبد الرحمن ومنار للزواج خلال نهاية العام بعدما سيختاروا أثاث لشقتهم يناسب حالتهم ويأملوا في أن يحيوا حياة طيبة وسعيدة.
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