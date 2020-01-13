خرج على التقاليد وعلم بناته الـ3.. تكريم مواطن أفغاني ببناء مدرسة تحمل اسمه

في مجتمع أبى أن يأخذ بيد الفتيات للنهوض، كان ميا خان يمكسك بأنامل بناته الثلاث ويذهب بهن إلى المدرسة، خوفًا منه أن يواجهن نفس مصيره وهو الجهل، فلم يأبى لنظرات الاستنكار التي تحولت إلى إعجاب وإشادة حتى ذاع صيته على مواقع التواصل الاجتماعي الأفغانية.

دراجة بخارية يمتلكها "ميا" هي وسيلة المواصلات التي تقله وابنته لقرابة 7 أميال يوميًا دون كلل أو ملل، حسب الموقع الأفغاني "swedishcommittee".

عدم وجود طبيبات بولاية "بكتيكا" التي يقطنها "ميا" وبناته، هو ما دفعه لتعليم فتياته، فهو يريد أن تصبح إحدى بناته طبيبة تسعف الآخرين، وتمد لهم يد العون، متسائلا: "كيف ستأتي الطبيبة في قرية لا تذهب البنات فيها للمدرسة؟".

لم يقتصر دور "ميا" على توصيل نجلاته إلى المدرسة، بل أنه ينتظرهن 4 ساعات حتى ينتهين من يومهن الدراسي ويعود بهن إلى المنزل، فهو يعي أن من حوله يرفضن تلك الخطوة ويعتبرها خروج على الأعراف والتقاليد التي لا زلت تحتفظ بها قريتهم.

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"خان" يؤمن أن الرجل لن ينجح بدون المرأة وأن المجتمع النموذجي يعي جيدًا أنه بإمكان النساء أن يُحدثن فرقًا كبيرا في المجتمع، لذلك يسعى الرجل الخمسيني أن يمنح بناته الحق في التعليم.

تفرد حالة "ميا خان" كونه رجل أُمي يسعى لتعليم بناته ويثور على التقاليد، دفع وزارة التربية والتعليم أو "المعارف" كما يطلقون عليها في أفغانستان لاستقبال الأب وتكريمه، وإصدار الحكومة قرارا ببناء مدرسة للبنات بمنطقته وتسميتها على اسم "الأب"، لجهوده طول السنوات الماضية في حرصه على تعليم بناته، حتى أصبحت أفغانستان تشير إليه بلقب "البطل الخارق".