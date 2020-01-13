آخرهم مقتل طفل بسبب "كيس شيبسي".. أبرز وقائع قتل وتعذيب الآباء لأبنائهم

جرائم عدة راح ضحيتها الأطفال جراء قتل وتعذيب الآباء، آخرها واقعة قتل طفل عمره 6 سنوات، على يد والده بسبب "كيس شيبسي" بـ 3 جنيهات طلبه من والده، فما كان من الأخير إلا أن سدد له ضربة قاضية فارق على إثرها الحياة.

لم تكن هذه واقعة القتل الأولى التي راح ضحيتها أطفال أبرياء، ويرصد "هُن" بعض جرائم القتل والتعذيب على يد الآباء.

أب يقتل طفله بسب 3 جنيهات

"كان عايز 3 جنيه عشان يشتري شيبسي فضربته على وشه، وقع على الأرض ميت"، كان هذا ملخص اعتراف عامل بجريمة قتل طفله داخل منزله في بلبيس بالشرقية، بعد أن ألقت المباحث القبض عليه، بعدما ادعى أن ابنه توفي نتيجة سقوطه من أعلى تربيزة كان يلعب عليها.

فوجئت الأم عند عودتها إلى المنزل بأن طفلها "محمد"، 6 سنوات، توفى بسبب سقوطه على رأسه أثناء اللعب، فلم تشك الزوجة في رواية زوجها (ج. ل.- 48 عامًا) حتى فوجئت بتقرير مفتش الصحة الذى أشار إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

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جريمة قتل الطفلان "ريان ومحمد"

جريمة هزت الدقهلية، الواقعة التي شهدها مركز ميت سلسيل، أول أيام عيد الأضحى المبارك، عندما اختفى طفلين "ريان" 5 سنوات، و"محمد" سنتين ونصف، ليتم العثور عليهما جثتين طافيتين على النيل في مركز فارسكور بمحافظة دمياط.

بدأ فريق البحث في نشر قواته في مكان الاختفاء للأطفال، وتتبع خطوط السير وبعد مرور 18 ساعة من البحث، عثرت القوات على جثتي الطفلين وطلبت تحريات المباحث، حينها تحديد مرتكبي الواقعة، وشيعت القرية جنازة الطفلين، وطالب الأهالي بإعدام خاطفيهما.

عقب مرور 48 ساعة من العثور على جثتي الطفلين وتشييع جثمانيهما، لم تتوقف المباحث عن العمل لكشف ملابسات الواقعة بالكامل والقبض على الجناة، وبدأت في فحص علاقات والد الطفلين، وجاءت روايات مختلفة بشأن وجود خلافات مالية بين الوالد وعدد من تجار الآثار، وأنهم وراء الواقعة، وبدأت القوات استكمال البحث والتحري للوقوف على أسباب الواقعة، وإعادة مناقشة الأب بعد ظهور أدلة جديدة تدينه بقتل أطفاله.

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"قتلتهم علشان يدخلوا الجنة"، كانت هذه الجملة التي جاءت على لسان الأب المشتبه فيه بقتل طفليه في مركز ميت سلسيل، وعقب الانتهاء من مناقشة الأب المنسوب إليه تهمة قتل طفليه، بدأت النيابة العامة التحقيق معه، واستجوابه بشأن ملابسات الواقعة بالكامل، وكيفية قتلهما وإلقاء جثتيهما في الترعة.

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خلافات أب مع طليقته دفعته لتعذيب أبنائه الثلاثة بـ"الكسر والحرق"

تعرض 3 أطفال لأوجه مختلفة من التعذيب، شملت "كسر عظام، حرق بمياه شاي مغلية، قص شعر فتاة صغيرة" على أيدي والدهم، في مدينة العلمين، بسبب وجود مشكلات بينه وبين طليقته، ما تسبب في حدوث عاهات مستديمة لبعضهم.

وجَّه محافظ مطروح، إلى سرعة تقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية لثلاثة للأطفال الثلاثة، ضحية تعذيب والدهم نتيجة خلافات أسرية مع طليقته، والدة الأطفال.