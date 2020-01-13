منها حلاقة الشعر والرائحة المميزة.. 5 عادات إيجابية يتبعها كل رجل أنيق

محمد اسماعيل - القاهرة - نقلا عن "24" الإماراتي:

لا تكتمل أناقة الرجل باقتصاره على معرفة أحدث توجهات الموضة فحسب، ولكن ينبغي أيضاً اتباع مجموعة من العادات والإجراءات التي تضمن له الأناقة باستمرار، نستعرضها لك للحفاظ على أناقته باستمرار، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين:

1- التخطيط في وقت مبكر

إن إعداد الملابس في الليلة السابقة، يضمن للرجل وقتاً كافياً في صباح اليوم التالي لارتداء ملابسه المختارة، لأن التسرع والعجلة الناجمة عن عدم وجود وقت كاف، قد يدفع الرجل إلى خيارات تؤثر سلباً على أناقته، ويحول دون اعتنائه بالتفاصيل.

2- التحديث المستمر

من الضروري أن يعمل الرجل على تتبع آخر صيحات الموضة وتحديث ملابسه بشكل مستمر ليضمن مواكبته لكل جديد، وهذا يساهم بشكل كبير في ظهوره بشكل أنيق ومميز على الدوام.

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3- الحفاظ على رائحة مميزة

لا بد من أن يلتزم الرجل بالحفاظ على رائحة مميزة، عبر الاستحمام المستمر، واستخدام كريمات الحلاقة ذات الرائحة المميزة، إضافة إلى اختيار عطر جميل الرائحة كلما هم بالخروج من المنزل.

4- البساطة

إن ارتداء ملابس بسيطة وأنيقة عامل مهم في حفاظ الرجل على أناقته باستمرار، لأن المبالغة في ارتداء ملابس تلفت النظر، قد تؤتي نتائج عكسية وتؤثر سلباً على أناقته.

5- حلاقة الشعر

تماماً مثل الملابس، يحتاج الرجل إلى العناية بشعره للتأكد من نظافته وترتيبه، لذا لا بد من الذهاب إلى الحلاق بشكل منتظم للحفاظ على المستوى المطلوب من أناقة شعره.