أساسيات يجب اتباعها عند تحميم الرضيع

تظن الأمهات أن استحمام الرضيع بماء شديد السخونة يحميهم من الإصابة بنزلات البرد، ويساعد على تدفئة الجسم، وتوجد بعض الأساسيات لتحميم الرضيع، ذكرها موقع "Mayo Clinic"، كالتالي:

عدد مرات الاستحمام

ليست هناك حاجة أن يستحم الطفل حديث الولادة كل يوم، ويكفي 3 مرات كل أسبوع، وقد يؤدي الإفراط في تحميم الرضيع إلى جفاف الجلد.

وقت تحميم الطفل

يفضل بعض الآباء الحمام الصباحي حين يكون الأطفال منتبهين، ويفضل البعض الآخر قبل موعد النوم، إذا حممت طفلك بعد الطعام فضع في اعتبارك الانتظار حتى تستقر معدة الطفل قليلًا.

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استحمام الرضيع بالإسفنجة

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن يستحم الرضيع بالإسفنجة حتى يسقط الحبل السري، وهو ما قد يستغرق فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

أفضل نوع حوض استحمام الأطفال

يمكن استعمال حوض بلاستيكيًا أو مغطس الاستحمام المخصص للأطفال، إلى جانب حوض الاستحمام يمكن وضع فوطة نظيفة، إسفنجة الاستحمام، وكوب من ماء الشطف، وشامبو الأطفال، في حالة الضرورة، قبل البدء في الاستحمام.

درجة حرارة المياه

الماء الدافئ هو الأفضل، ويجب التحقق من درجة حرارة الماء قبل تحميم الطفل، وأفضل درجة حرارة للماء هي 100 فهرنهايت (38 مئوية). ويجب الحرص على أن تكون الغرفة دافئة حتى لا يصاب الطفل بنزلات البرد.