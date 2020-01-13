طريقة عمل البسكوت بالقهوة

البسكوت بالقهوة من الحلوى ذات الشعبية الكبيرة، التي تبحث عدد من ربات البيوت ومحبي "الكافيين"، عن طرق إعدادها في المنزل، لمذاقها المميز.

قدم الشيف أسامة السيد، عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طريقة عمل بسكوت بالقهوة، كالتالي:

مقادير البسكوت بالقهوة

سمن.

سكر بودرة.

دقيق.

كاكاو.

بن مطحون.

شربات.

حبات بن للتزيين.

طريقة تحضير البسكوت بالقهوة

- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

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- خفق السمن مع السكر في العجان الكهربائي على سرعة متوسطة.

- خلط الدقيق مع الكاكاو والبن، ويضاف تدريجيا مع العجن حتى تتداخل المكونات تماما.

- إضافة الشربات مع الاستمرار في العجن لمدة دقيقتين للحصول على عجين ناعم.

- وضع العجين على سطح أملس، يقسم إلى أجزاء متساوية في حجم الليمونة.

- تشكيل دوائر صغيرة مفرغة من الداخل.

- لصق حبة بن فوق كل دائرة وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين.

- رص دوائر العجين في صاج فرن.

- وضع في الفرن لمدة 12-15 دقيقة (دون المبالغة في هذه المدة حتى لا تجف).

- ترك البسكوت ليبرد تماما على شبكة معدنية، ثم يرص في طبق التقديم.