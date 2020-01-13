تعرفي على اتيكيت وقواعد الإقامة في الفندق

القاهرة - لايف ستايل
قواعد الـ"اتيكيت" التي يجب التقيُّد بها:
لا يجب أن نتوقَّع يتوقع خدمة خمس نجوم، حين ننزل في فندق من فئة الثلاث نجوم. عمومًا، قبل حجز الفندق، يجب الاطِّلاع على التقديمات كافة، فهناك فنادق لا تُقدِّم للنزلاء مكانًا لركن سياراتهم، خصوصًا في فنادق أوروبا القديمة.
من الضروري تقديم البقشيش لكل الأشخاص الذين يُقدِّمون خدمات تتطلَّب مجهودًا جسديًّا، كركن السيارة وحمل الحقائب...
لا مانع من حمل الأدوات التي تُستعمل شخصيًّا، كفرشاة الأسنان والصابون إلى الفندق، باستثناء المناشف ورداء الحمَّام وعلَّاقات الملابس، فضلًا عن الأغراض القيّمة كالمناضد والأصص واللوحات مثلًا.
يحقُّ للمقيم طلب المزيد من الأدوات التي تُستعمل شخصيًّا، كعبوات الـ"شامبو" مثلًا.
لا يحق لنا الاقتراب من موظَّفة الاستعلامات، إذا كان مشغولًا مع أحد الضيوف الآخرين، مع الحرص على ترك مسافة لا تمكننا من سماع الحديث احترامًا لخصوصية الآخر.
في الفندق يجب تطبيق قواعد الـ"اتيكيت" كافة، ولاسيَّما إتيكيت الجيرة، كالامتناع عن إصدار الأصوات العالية، بالإضافة إلى منع الأولاد من اللعب بالكرة في الغرفة أو حتى في الممرَّات.
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