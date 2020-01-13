سمية الخشاب تبهر متابعيها فى ظهور جديد على انستجرام بفستان أسود قصير

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بفستان أنيق بأكمام طويلة، تميز باللون الأسود اللامع الذى يظهر جمالها وأناقتها، واعتمدت على خصلات شعرها الناعم المتطاير.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب فى الماكياج على الالوان الملائمة لبشرتها كأيشادو للعيون والرموش، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذى يبرز جمال أنوثتها.

وتشارك حاليا سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.

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ومن المقرر أن تشارك المسرحية في موسم الرياض خلال الشهر الجاري، لذلك يقوم أبطال العمل بالاستعداد اللازم قبل بدء العروض، وتحدّد موعد عرض المسرحية في السعودية أيام 12 و13 و14يناير في جدة، ويومي 19 و20 يناير في الدمام.

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