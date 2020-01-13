للتدفئة.. طريقة عمل شوربة البصل

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تعتبر شوربة البصل من المشروبات التي تشعر البعض بالدفء، خلال فصل الشتاء، كما أنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية المناعة، وتقدم "هُن" طريقة تحضيرها ومكوناتها.
مكونات شوربة البصل
بصل
دقيق
زبدة
ثوم
كريمة لباني
شوربة
بهارات
طريقة تحضير شوربة البصل
شوحي الثوم والبصل في الزبدة ثم أضيفي الشوربة والدقيق والبهارات، واتركوها على النار حتى تغلى ثم اتركوها تبرد.
ضعوها في الخلاط حتى تمتزج بشكل جيد وضعوها على النار مرة أخرى، وأضيفوا لها الكريمة واتركوها حتى تنضج بشكل كامل مدة نصف ساعة، ثم ضعوها في أطباق التقديم.
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