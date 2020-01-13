بالصور.. نيكولا جبران "كلمة السر" وراء تألق أصالة نصري في حفلاتها

بفستان يحمل تدرجات اللون الفوشيا، خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بإطلالتها، المزينة بحزام على الخصر، وذيل لامع، بالإضافة لمجوهرات فضية تحمل لون الفستان، في أول حفل لها عقب إعلانها طلاقها رسميا، وسط إشادة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"أناقتها" و"تألقها".

الإطلالة اللامعة جاءت من توقيع صديقها مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، الذي سبق أن تعاونت معه الفنانة السورية في العديد من حفلاتها بمختلف دول العالم، وكانت تحظى حينها بمئات الآلاف من التعليقات المعجبة بمظهرها وأزيائها.

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"هن" رصد أبرز الفساتين اللاتي تألقت بها أصالة نصري من توقيع "جبران"

فستان أبيض

تألقت بفستان أبيض طويل وفضفاض، والذي تميز بأنه يحمل نقوشا فضية لامعة، كما أنه ذو أكمام طويلة، و"كاب" يتجاوز المتر ونصف، خلال إحيائها حفل "بعض من ذكرياتي تركي" ضمن موسم الرياض المنعقد برعاية الهيئة العامة للترفية، بالمملكة العربية السعودية، في ديسمبر الماضي.

أزياء حرير

أطلت بفستان من الحرير باللون الموف "البنفسجي" برقبة بسيطة، مع "كاب" من الجوبير باللون المخملي، كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج هادئ للغاية بتوقيع "Nora Bo Awadh"، خلال حفلها بالسعودية في ديسمبر الماضي.

فستان ذهبي

وفي نوفمبر الماضي، لمعت بفستان يحمل اللون البني الفاتح، والذي تميز بأنه فضفاض، ومزود بحزام متوسط الحجم، و"كاب" منقوش.

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فستان أزرق

وأطلت بفستان يحمل اللون الأزرق الفاتح، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، فضلا على أنه مزين بفصوص لامعة أعلى منطقة الخصر، من توقيع صديقها مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، مع اعتمادها على مكياج "سموكي" بأنامل خبير التجميل محمد الحداد، خلال حفلها الغنائي في العاصمة البريطانية لندن، العام الماضي.

فستان "مختلف"

وظهرت أصالة خلال الحفل بـ"إطلالة غير تقليدية"، مرتدية فستانا مكشوف الكتفين باللون البنفسجي، يعتمد على الأكمام المنتفخة والتصميم المنفوش، أثناء إحيائها حفلا غنائيا ضخمًا برفقة الفنانة أنغام، بصالة التزلج في الكويت، قبل وقوع خلافات بينهما.

فستان طويل

خطفت الفنانة السورية أصالة نصري الأنظار بإطلالتها، خلال أحيائها حفلها الغنائي بدار الأوبرا بدبي، مساء أمس.

وأطلت "نصر" بفستان طويل، والذي تميز بأنه أزرق اللون ولامع، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، يونيو 2018.

العريان يعلن انفصاله عن أصالة ويوجه رسالة لأولاده

كان طارق العريان، نشر صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، عقب إعلان المطربة انفصالهما في منشور عبر "إنستجرام"، مطالبة الجمهور والإعلام عدم "الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

وأمس قرر "العريان" توجيه رسالة لأطفالهما، وظهر خلال الصورة وهو بجانب طفليه، وهم يحملون بعض الوجوه التعبيرية المطبوعة، والذي يعد أول ظهور له عقب انفصاله عن الفنانة.

وعلق العريان: "الأولوية ورقم واحد هم آدم وعلي". الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين بين المتمنين لهم حياة سعيدة، وبين من انتقده على انفصاله عن أصالة، بكونها عمود رئيسي لتلك العائلة".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.