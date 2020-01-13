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طريقة عمل الهريسة التونسي

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تعد الهريسة من المقبلات الشهيرة بتونس، والتي تستخدم في طهي العديد من الأطعمة، لتجعلها حارة، فهمي معجون من الفلفل الحار الأحمر، الذي يضيف مذاق جيد على الأكلات. 

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مكونات الهريسة

 فلفل أحمر حار صغير مُجفف 

 فلفل أخضر حار

ملعقة ملح

ثوم مقشر

ملعقة  كمون

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زيت زيتون

توابل

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طريقة تحضير الهريسة

زيلي البذور جيدًا من الفلفل.

قومي بفرم الفلفل، وهرسه جيدًا حتى تتخلصي من كافة المياة الموجودة بها.

ضيفي الثوم المفروم والتوابل والملح والكمون إلى الفلفل المفروم.

ضيفي زيت الزيتون، واهرسي كافة المكونات سويًا، ثم احفظيف في وعاء. 

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