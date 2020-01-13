تعد الهريسة من المقبلات الشهيرة بتونس، والتي تستخدم في طهي العديد من الأطعمة، لتجعلها حارة، فهمي معجون من الفلفل الحار الأحمر، الذي يضيف مذاق جيد على الأكلات. مكونات الهريسة فلفل أحمر حار صغير مُجفف فلفل أخضر حار ملعقة ملح ثوم مقشر ملعقة كمون Advertisements زيت زيتون توابل طريقة تحضير الهريسة زيلي البذور جيدًا من الفلفل. قومي بفرم الفلفل، وهرسه جيدًا حتى تتخلصي من كافة المياة الموجودة بها. ضيفي الثوم المفروم والتوابل والملح والكمون إلى الفلفل المفروم. ضيفي زيت الزيتون، واهرسي كافة المكونات سويًا، ثم احفظيف في وعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الهريسة التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.